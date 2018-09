Kinh nghiệm trang trí, make up ngày ăn hỏi

Cô dâu Phương Thảo sử dụng dịch vụ lẻ từ hai wedding planner khác nhau để tận dụng điểm mạnh của mỗi bên.

Mình từng đọc rất nhiều bài viết của Ngoisao.net và đó là tư liệu quý để mình lên ý tưởng, khảo sát giá, chọn dịch vụ cưới hỏi và cuối cùng, mình đã có một ngày trọng đại ưng ý. Mình muốn chia sẻ đến các ban độc giả về kinh nghiệm rút ra được từ việc trang trí đám hỏi của mình. Hy vọng đó sẽ là những thông tin hữu ích cho các cô dâu tương lai.

Nhìn đám hỏi của mình, ai cũng nghĩ là mình chỉ việc chọn rồi chi tiền cho wedding planner thực hiện toàn bộ nhưng thực sự không phải như vậy. Mình đã khảo sát nhiều dịch vụ ở TP HCM và Biên Hòa (vì mình sống và làm việc tại TP HCM nhưng nhà ba mẹ - nơi làm lễ lại ở Biên Hòa). Cuối cùng, mình quyết định dùng dịch vụ lẻ từ hai wedding planner khác nhau và một số nhà cung cấp dịch vụ khác. Vì mỗi wedding panner lại có điểm mạnh, điểm yếu. Có nơi mình thích phần bàn ghế nhưng lại không hài lòng với hoa tươi trên bàn, hoa lụa hoa giấy của họ. Vì thế, mình đã thương lượng với một wedding planner ở Sài Gòn để họ đảm nhiệm phần bàn ghế, còn một wedding planner khác tại Biên Hòa lo hoa tươi (vì hoa mua ở gần sẽ vừa tươi, vừa đảm bảo khị dập nát lại tiết kiệm phí vận chuyển nữa).

Mình cân nhắc, cộng tiền, tính toán từng dịch vụ của hai bên để chọn lọc những cái đẹp nhất, giá tốt nhất. Tuy nhiên, lưu ý cho các cô dâu là nếu chọn nhiều wedding planner khác nhau, hãy nhớ bàn bạc, ghi rõ chi tiết trên hợp đồng về tông màu một cách rõ ràng để tránh việc màu sắc không ăn nhập (vì màu hồng vẫn có nhiều sắc độ khác nhau).

Thêm một lưu ý nữa là nhiều wedding planner chỉ ghi ra các loại hoa sẽ dùng và đến ngày thực hiện sẽ cho tỉ lệ hoa chính ít, hoa phụ nhiều nên không đẹp. Cô dâu cần quy ước rõ với họ là hoa chính nhiều hơn với tỉ lệ ước chừng bao nhiêu, không thêm quá nhiều lá. Cô dâu cũng nên ghi rõ hoa phải là loại 1, không bị dập cánh, tối màu.

Đối với áo dài, mình chọn thiết kế của Trương Thanh Hải. Mình rất ưng chiếc áo này và cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Mình chọn áo dài này vì nó đảm bảo các tiêu chí sau: Đơn giản nhưng không đơn điệu vì các chi tiết áo được thêu tay, kết cườm nổi lên nền ren và lưới phối hợp; Nền nã trong sắc trắng nhưng sexy vừa phải nhờ độ xuyên thấu từ chất ren mỏng; Và mẫu áo này sẽ k bị lỗi thời sau nhiều năm nhìn lại vì loại ren này giống với kiểu ren thường dùng cho áo cưới trong nhiều thập kỷ qua.

Phần trang điểm, mình chọn phong cách make up với phấn nền mỏng nhẹ, tự nhiên. Mình lưu ý với thợ trang điểm về việc tạo khối không dùng nhiều màu tối, lúc chụp hình sẽ thấy rõ sự chênh lệch. Nhờ vậy, ảnh chụp dù chưa photoshop vẫn không bị lộ phấn. Mình cũng chia sẻ luôn là một số cô dâu có gương mặt dễ thương, đường nét nhẹ nhàng thì rất dễ trang điểm vì chỉ cần đeo kính áp tròng, dán mí, mi giả, đánh hốc mắt kỹ sẽ đẹp lên khác ngày thường.

Còn tại sao nhiều cô dâu bình thường có nét mà lúc trang điểm lại bị già, xấu đi dù đã chọn người make up nổi tiếng và làm cho người khác rất đẹp? Mình đã thử hết những người make up có tiếng ở Sài Gòn và rút ra là phải chọn người hợp chứ không phải người giỏi, nổi tiếng. Và thêm nữa là nhiều cô dâu đã sắc nét thì nên make up nhẹ nhàng để không bị dữ, già.

Những ai có độ mở của mắt nhỏ như mình thì không nên dùng kính áp tròng sẽ làm mặt bị đơ, cứng. Mình cũng không sử dụng lông mi giả vì nếu mi đã dày, dùng mi giả sẽ khiến mắt như nặng xuống, nhỏ lại. Phần bầu mắt, mình dùng tông màu da nhẹ nhàng thôi để môi đỏ nổi bật sẽ cân bằng phần trang điểm.

Lê Hoàng Phương Thảo

