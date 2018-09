Thông thường, bạn sẽ nhận được váy sau 2-3 tuần nhưng bạn nên đặt may trước ngày cưới 2 tháng, đề phòng sự cố.

Mình ở Hà Nội nhưng lại muốn may váy cưới ở các cửa hàng trong TP HCM vì kiểu dáng đa dạng, cập nhật và giá cả cũng phải chăng. Điểu mình đang băn khoăn là nhỡ may xong, váy bị rộng hay chật thì lại mất công sửa chữa (vì họ không trực tiếp đo cho mình). Bạn nào có kinh nghiệm may váy cưới qua mạng rồi, chia sẻ với mình nhé (Bảo Linh).

Ảnh minh họa: Carterbid.

Gợi ý cho bạn: Mua hoặc may váy cưới qua mạng ngày càng trở nên quen thuộc với các cô dâu. Cách này phù hợp với những cô dâu bận rộn và đem đến nhiều cơ hội lựa chọn hơn. Ngoài việc tìm cửa hàng uy tín, bạn cần quan tâm tới các điểm cơ bản sau:

- Lấy số đo: Đây là bước quan trọng nhất, đảm bảo chiếc váy vừa vặn với bạn sau khi hoàn thành. Bạn nên gọi điện cho nhà may để nhờ hướng dẫn cách lấy số đo chính xác.

- Đặt may sớm: Thông thường, bạn sẽ nhận được chiếc váy sau 2-3 tuần đặt may nhưng để chắc chắn, bạn nên may trước ngày cưới khoảng 2 tháng.

- Ghi rõ các cam kết trong hợp đồng: Đặc biệt với các điều khoản như chất liệu, cách thanh toán, vận chuyển và sự cố (thất lạc, hỏng hóc) trong quá trình vận chuyển... để không phải tranh cãi về sau.

