Kinh nghiệm may áo dài với 900.000 đồng

Khi mua vải ở chợ Hôm (Hà Nội), cô dâu đừng ngại mặc cả vì các chủ hàng thường 'hét' giá cao gấp đôi.

Từ khi chuẩn bị đám cưới, tôi đã xác định sẽ may áo dài để giữ làm kỷ niệm nên có khá nhiều thời gian để tìm kiếm vải, mẫu mã, nhà may. Đầu tiên, tôi vào các trang web cưới hỏi để tham khảo mẫu. Tôi nghĩ một chiếc áo dài kiểu truyền thống vừa kín đáo lại có thể sử dụng lâu dài sau đám cưới nên khi tham khảo, tôi không bị rối với vô vàn kiểu dáng, màu sắc. Tôi mất 2 ngày để tìm được mẫu áo ưng ý sau một hồi cắt ghép giữa kiểu dáng cổ áo, tay áo và hoa văn trang trí. Sau đó, tôi in một tấm ảnh mẫu áo để đem theo khi đi chọn vải và đặt may.

Với 500.000 đồng dành ra mua vải, tôi thấy các cửa hàng trên chợ Hôm bán hàng đại trà, giá bình dân và cũng dễ mua. Các hàng ở đây nhiều nhưng đa phần mẫu mã giống nhau, chỉ cần đi đến 3 hàng là tôi đã chọn được một mảnh ren chỉ màu trắng khá đẹp với giá 300.000 đồng (cả vải lót). Cộng thêm với tiền vải lụa đỏ may quần 100.000 đồng nữa là tạm ổn. Khi mua hàng ở đây, các cô dâu đừng ngại mặc cả vì chủ hàng thường "hét" giá cao gấp đôi. Còn dư 100.000 đồng so với quy định, tôi mua thêm ít hạt đá, kim sa màu đỏ để đính lên áo. Các loại hạt trang trí mua luôn ở chợ Hôm sẽ rẻ hơn trên phố Hàng Bồ.



Xong xuôi khâu chọn vải, tôi đến thẳng cửa hàng may trên phố Bạch Mai đã được chị họ mách cho. Cả đoạn phố gần chợ Mơ cũ có nhiều hàng cho thuê áo dài đồng thời nhận may luôn. Những hàng này có giá khá mềm, chỉ với 300.000 đồng - 500.000 đồng tiền công mà đường may lại cẩn thận. Vì đã có sẵn mẫu rồi nên chỉ mất 1 tuần để chờ đợi là tôi lấy được áo. "Tổng thiệt hại" may áo là 400.000 đồng, cả tiền công đính hạt.



Áo dài của tôi may xong hết 900.000 đồng mà trông cũng lung linh không kém gì mấy mẫu giá hơn triệu đồng. Kiểu dáng áo không quá đặc biệt nhưng được cái đường may chắc chắn, vừa đúng số đo và lại do tự tay tôi chọn từng thứ. Cảm giác được mặc áo dài do chính mình lên ý tưởng thích thú vô cùng.

Thu Thanh

