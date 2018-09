Kinh nghiệm in phông cưới

Phông cưới được thiết kế với mẫu mã đa dạng, màu sắc theo chủ đề của đám cưới. Giá in tùy thuộc và chất liệu và kích thước phông.

Xin chào mọi người, em sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12 tới đây và đang cần xin ý kiến của mọi người về vụ làm phông cưới. Trước đây, em thấy các đám cưới thường làm phông xốp cài kim lên vải nhưng kiểu này vừa mất thời gian lại hay bị rơi. Em nghe nói bây giờ ở Hà Nội có mốt in phông cưới nhưng không biết thế nào? Có đắt lắm không? Mong mọi người tư vấn cho em. (Thỏ Rubby)

Ảnh minh họa: Linh Linh.

Gợi ý cho bạn: Phông cưới in trên chất liệu bạt, vải lụa vừa giúp các cô dâu chú rể tiết kiệm thời gian mà còn có nhiều mẫu mã hiện đại, lịch sự, theo đúng chủ đề đám cưới. Bạn có thể in hình của vợ chồng lên phông cưới thay cho việc treo ảnh như cách trước đây. Giá thành in tùy thuộc vào chất liệu và kích thước phông, ví dụ: in bạt thường 60.000 đồng/m2, in vải lụa 1.200.000 đồng/bộ. Bạn có thể qua các cửa hàng dịch vụ cưới hỏi trọn gói trên phố Hàng Than, Hàng Mã, Cầu Giấy để tham khảo thêm.

