Kinh nghiệm của cô dâu tự may váy cưới

Theo Thanh Hà, thời gian là yếu tố quan trọng nhất khi đặt may, cô khuyên các cô dâu nên bắt đầu từ khoảng một tháng trước ngày cưới.

Cũng như nhiều cô dâu khác, Thanh Hà dành nhiều thời gian để suy nghĩ về kiểu váy sẽ mặc hôm lễ cưới. Cô chia sẻ, trong quá trình diễn ra tiệc cưới, cô dâu phải di chuyển nhiều, đi đến từng bàn để cám ơn họ hàng và quan khách nên tiêu chí về chiếc váy gọn nhẹ, tiện lợi là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Cô thích váy kiểu nữ thần nhưng kết hợp thân ren để kết hợp được hai yếu tố cổ điển và hiện đại. Sau khi tìm hiểu một số mẫu váy, Thanh Hà tự tay phác họa nên mẫu váy với những đặc điểm cô yêu thích: chân váy xếp vải nhún chéo, cổ tròn rộng và có điểm nhấn ở phần đai mặt đá độc đáo, lưng váy chữ V xẻ sâu gợi cảm. Váy được may bằng chất liệu chiffon nên dù phần đuôi hơi dài nhưng váy vẫn nhẹ, thuật tiện di chuyển.

Mong muốn là vậy nhưng khi tìm kiếm khắp các cửa hàng áo cưới, các trang web, Thanh Hà vẫn không tìm được kiểu váy yêu thích. "Có chiếc mình thích phần này nhưng phần khác lại không phù hợp. Vì thế, mình đã quyết định đặt may theo mẫu vẽ. Theo mình, khi may váy cưới, điều quan trọng nhất là yếu tố thời gian. Cô dâu nên đặt may váy trước ngày cưới ít nhất một tháng vì sẽ có nhiều phần việc cần thống nhất với nhà may, sửa chữa và thêm các chi tiết nếu cần.

Trước ngày hẹn lấy váy một tuần, cô dâu nên đến nhà may để kiểm tra lại lần cuối về kiểu dáng, chất liệu và số đo. Vì nhiều cô dâu bị sụt cân rất nhanh khi tới sát ngày cưới nên có thể váy sẽ bị rộng so với lần đầu tiên đến đặt may. Mình cũng lưu ý các cô dâu đem theo giày cưới, đồ nội y để thử cùng váy sẽ chính xác hơn", cô dâu chia sẻ.

Mộc Lan

Ảnh: Lamnhistudio

* Độc giả có thể gửi ảnh và bài viết chia sẻ kinh nghiệm tổ chức lễ cưới về cuoihoi@ngoisao.net.