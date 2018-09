Hành trình may váy cưới gian nan

Lần đầu tiên đến nhận váy, cô dâu phát hiện xưởng may làm nhầm mẫu. Đến lần thứ hai thì váy bị thất lạc khi chuyển từ Hà Nội vào.

Đám cưới của tôi tổ chức vào cuối tháng 9/2013. Tôi luôn mơ ước tới ngày khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, xinh đẹp để làm cô dâu trong một tiệc cưới hoàn hảo. Vì vậy, tôi cố gắng chuẩn bị tốt nhất, chu đáo, từng li từng tí trong khả năng của mình.

Do hai nhà cách xa nhau, nhà chồng tôi ở Huế, nhà tôi ở Kiên Giang, vợ chồng tôi lại làm việc ở TP HCM nên mọi lễ nghi đều tối giản bớt để thuận tiện cho gia đình hai bên. Chồng thương tôi, lo tôi buồn, chịu thiệt thòi vì cưới xa nên luôn để tôi thoải mái trong việc chuẩn bị đám cưới. Cũng vì cưới xa nên tôi tính toán và thấy rằng, chi phí thuê trang phục cưới để tổ chức ở ba nơi (Kiên Giang, Huế, Sài Gòn) sẽ đắt hơn nhiều so với chi phí may riêng. Nếu may áo cưới thì đó là của tôi, sau này còn giữ làm kỷ niệm được. Thế nên, tôi và chồng quyết định sẽ may áo dài cưới, hai váy cưới và một bộ vest cho chú rể.

Tôi lựa chọn rất lâu, nhiều kiểu váy nhưng chưa thật sự ưng mẫu nào. Tuy mẫu áo đẹp, người mẫu mặc đẹp nhưng tôi không cảm thấy nó hợp với mình, không phải là thứ dành cho mình. Một lần tình cờ xem bộ sưu tập áo cưới thu đông của Vera Wang, tôi đã tìm được chiếc váy mà tôi thích ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Là mẫu váy dạng chữ A, cúp ngực, màu trắng tinh khôi theo phong cách organza flanges uốn lượn, xếp hoa hồng ở chân váy. Tôi đem mẫu váy đi đặt may tại một xưởng may áo cưới tại quận 8, TP HCM với rất nhiều yêu cầu kèm theo, giá 2,5 triệu đồng. Hơn một tuần sau, váy hoàn thành. Tôi đến thử váy và hoàn toàn hài lòng với sự lựa chọn của mình.

Hành trình may chiếc váy thứ hai gian nan hơn nhiều. Lần này, tôi chọn một chiếc váy đuôi cá lệch vai màu trắng, đính ren trên lớp voan bên ngoài, bên trong chân váy may ren nguyên tấm, giá 3,5 triệu đồng. Tôi may tại một tiệm may áo cưới ở quận 3, TP HCM cũng với vô số yêu cầu. Một tháng sau, đến nhận váy thì một sự cố xảy ra, họ may nhầm mẫu váy của tôi. Họ xin lỗi và hứa sẽ may lại. Cũng do còn 2 tháng mới tới đám cưới nên tôi đồng ý.

Rồi lại một tháng sau, tôi đến lấy váy, lần này là sự cố khác. Gói hàng đựng váy cưới của tôi bị thất lạc khi gửi theo máy bay từ Hà Nội vào. Họ rối rít xin lỗi, hứa sẽ tìm lại ngay cho tôi vào ngày hôm sau và trường hợp xấu nhất sẽ gấp rút may lại lần nữa. Lần này, tôi nổi giận thật sự. Tôi không thể may một chiếc váy cưới tới 3 lần. May mắn cho tôi là họ tìm lại được. Tôi cũng không trách họ nữa vì ngoài hai sự cố trên thì họ rất dễ thương. Tôi thử váy và ưng ý ngay, không cần chỉnh sửa thêm.

Còn áo dài cưới, mẹ chồng lựa cho tôi tại chợ Đông Ba khi tôi và chồng ra Huế chụp ảnh cưới. Tôi thích áo cưới màu hồng cánh sen trẻ trung. Tiền vải hết 350.000 đồng, công may 500.000 đồng, do anh may vest cho chồng tôi giới thiệu. Áo cũng rất vừa ý.

Ngày cưới, ai cũng khen ba chiếc áo cưới, nhất là chiếc váy cưới cúp ngực xếp hoa hồng. Tôi thực sự rất vui, hoàn toàn hài lòng với sự lựa chọn của mình. Đôi khi thấy mình không theo xu hướng mọi người (áo dài ren đỏ, hai váy cưới phải khác màu) lại là một quyết định hay. Mọi sự lựa chọn phải phù hợp với bản thân. Cảm ơn quý báo đã tạo điều kiện để tôi được chia sẻ kinh nghiệm chọn váy cưới của mình.

Thùy Trang