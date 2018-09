Hai phong cách áo dài cưới của tôi

Chiếc áo dài vàng có tà sau xòe rộng được cô dâu Thanh Loan mặc khi đãi tiệc và áo dài đỏ vẽ rồng phượng phù hợp với ngày vu quy.

Áo dài luôn là trang phục đẹp và tôn lên dáng vóc của các bạn gái dù bạn có một hình thể lý tưởng hay không. Nếu bạn chọn những kiểu áo phá cách thì nên đến những nhà may uy tín sẽ đảm bảo hơn. Còn với những bộ áo đơn giản, kiểu truyền thống thì chúng ta có thể nhờ người quen để giảm bớt chi phí.

Sau một thời gian đắn đo, suy nghĩ và tham khảo, mình đã chọn may theo kiểu áo dài cưới ấn tượng của hiệu David Minh Đức (Hà Nội). Kiểu áo này có vẻ phức tạp, khó may nên bao nhiêu người quen của mình đều từ chối, không dám nhận may. Mình đã cất công tự đi tìm vải và hàng may phù hợp.

Áo dài lụa màu vàng được cô dâu Thanh Loan mặc khi chụp ảnh cưới và tổ chức tiệc ở nhà hàng vào buổi tối.

Váy có phần đuôi dài xòe rộng nên cô dâu phải mua nhiều vải hơn.

Áo dài cách tân kết hợp cùng mấn đem đến phong cách vừa truyền thống, vừa hiện đại cho cô dâu.

Đầu tiên là mua vải. Sau một vòng tham quan chợ Soái Kình Lâm (TP HCM), mình chọn được loại vải tơ tằm không nhăn màu vàng ở tiệm Ngọc Thảo với giá 150.000 đồng một mét. Hôm đám hỏi mình đã mua vải ở đây rồi. Tiệm này bán nhiều loại vải mà hầu như các tiệm khác không có mà giá cả không nói thách. Do kiểu áo dài của mình cần tà sau dài nên phải mua khá nhiều vải. May xong sẽ đem đi vẽ kiểu theo đúng ý của mình. Để may kiểu áo này và mấn, mình phải mua tổng cộng là 5,5 m vải.

Khó khăn thứ hai là tìm tiệm may được kiểu áo mình cần với giá cả phải chăng. Tìm kiếm mãi, cuối cùng mình cũng tìm được một tiệm gần chợ Tân Định tên là Long Hà (phố Trần Quốc Toản, quận 3). Tiền công may là 300.000 đồng, làm mấn hết 100.000 đồng nữa. Tổng cộng là 400.000 đồng. Mình may khoảng 2 tuần là xong. Thường thì họ sẽ hẹn mình đến sớm hai hôm so với ngày lấy để thử lần cuối cùng. Nếu chưa vừa ý, chị chủ tiệm sẽ nhiệt tình sửa lại. Mình mặc chiếc áo này để làm lễ tại nhà hàng vào tiệc tối.

Với áo dài mặc ngày vu quy, mình chọn may theo đúng kiểu truyền thống để phù hợp với sự trang nghiêm của buổi lễ. Mình đi xem dọc các tiệm ở khu vực chợ Tân Định, định bụng là sẽ mua vải nhung đỏ rồi đem đi vẽ nhưng vào một tiệm thấy treo ngay bộ màu đỏ nhung vẽ hình rồng, phượng đẹp lộng lẫy. Mình ưng ý liền và tất nhiên là mua ngay. Mình chỉ mặc áo dài mà không thêm áo khoác ngoài để gọn nhẹ, tránh rườm rà. Đơn giản nhưng vẫn đẹp là tốt nhất! Khăn đóng cũng thật đơn giản, không vẽ rồng phượng gì mà chỉ làm những chấm vàng nhỏ li ti, lên hình trông rất đẹp.

Cô dâu chọn áo dài đỏ vẽ hình rồng phượng để phù hợp với tính chất trang trọng ngày vu quy.

Họa tiết vẽ mềm mại điểm xuyết màu nhũ lấp lánh, bắt mắt.

Vì áo dài có họa tiết cầu kỳ nên chiếc mấn cần đơn giản để không làm rối mắt.

Áo được may bằng chất liệu nhung mịn sang trọng.

Màu đỏ cũng giúp cô dâu nổi bật khi chụp ảnh cưới.

Thanh Loan

