Em đi ngược dòng để yêu anh

Dù mang tiếng là kẻ thứ 3 khi đến bên anh, dù mọi người nói anh là người lãng tử, đào hoa nhưng tình yêu này với em như một mối nhân duyên.

Anh, có một sự thật mà chúng ta giấu tất cả mọi người trước khi quyết định làm đám cưới anh nhỉ? Mấy ai biết được là chúng ta quyết định đến với nhau chỉ sau 2 tuần quen biết và cho đến lễ đính hôn là vỏn vẹn 3 tháng.

Đôi người nói chúng ta là tình yêu sét đánh. Đôi người nói chúng ta bồng bột. Cũng chẳng ít người khuyên chúng ta nên suy nghĩ lại quyết định. Và một số thì nói chúng ta đánh cược cuộc sống của nhau. Chẳng thể trách ai vì em đến với anh sau 8 tháng chia tay người cũ bằng tình yêu chẳng chút tính toan. Còn anh đến với em lúc tình yêu 2 năm rơi vào bế tắc và mọi cố gắng trở nên vô nghĩa.

Trong mắt một số người, em là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc 2 năm của anh và một người con gái khác. Em chấp nhận và yêu anh trong tiếng thở dài, chấp nhận cả cái nhìn chẳng chút bao dung của những ai biết anh và người trước. Trong mắt một vài người, anh là chàng trai lãng tử, đa tình. Tình yêu thủy chung và duy nhất là một thứ gì đó trở nên phù phiếm xa hoa đối với bất cứ cô gái nào yêu anh. Em đi ngược lại dòng người để chấp nhận và yêu anh. Chúng ta đi trên tất cả những điều đó để yêu và chọn nhau.

Trước lễ đính hôn, tâm trạng em là cả một chuỗi giằng xé ngổn ngang với vô vàn điều không nên nghe và không nên biết từ những ai đó không thích em và anh. Em nhạy cảm trước những điều tưởng chừng đơn giản nhất. Em khó chịu với cả anh và tình yêu của Anh. Nhưng thật may, anh đã luôn mạnh mẽ để đưa em qua những bão giông đó.

Cảm ơn anh đã đủ bao dung để ôm em vào lòng và kiềm chế những tức giận vô lý của em. Cảm ơn anh đã luôn vị tha để nhắc em nhớ đến khởi đầu của chúng ta và cố gắng cho cái kết hạnh phúc mà chúng ta cùng nghĩ về. Và cảm ơn anh đã mang đến cho em nụ cười viên mãn và hạnh phúc này.

“Duyên là do Trời định

Phận là do người tạo

Hạnh phúc là do mình nắm bắt”

Điều đó thật đúng phải không anh? Em luôn cầu mong chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này để biết rằng điều chúng ta chọn và đánh cược là không sai. Cảm ơn anh đã đến, đã yêu và đã tin! Và cảm ơn mối nhân duyên này. Em yêu anh nhiều lắm, ông xã Mụp à!

Nha Trang

