Địa chỉ mua chăn đệm 'hàng độc'

Mình đang tìm mua chăn đệm cho phòng tân hôn theo phong cách hài hước, lạ mắt. Mình tìm thấy trên mạng có mẫu dưới đây và thấy rất thích. Nhưng mình không biết có thể tìm loại chăn đệm này ở đâu. Các bạn chỉ giúp mình nhé (Kelly).

Mẫu chăn đệm độc giả đang tìm.

Gợi ý cho bạn: Những mẫu chăn đệm độc đáo, lạ mắt thường không bán sẵn. Vì thế, bạn có thể đặt may ở một số cửa hàng, tùy theo số tiền bạn có và kích thước mong muốn. Tại Hà Nội, bạn có thể qua các cửa hàng trên tầng 2 chợ Hôm. Ở đây nhận may đủ loại chăn đệm và có giá khá "mềm" so với những cửa hàng lớn nhưng chất liệu vải chỉ ở mức trung bình. Ngoài ra còn có các cửa hàng may chăn đệm bằng vải Hàn Quốc trên phố Đội Cấn, đoạn ngã ba Giang Văn Minh và cửa hàng Búp Bông ở phố Trung Liệt.

Tương tự như vậy, ở Sài Gòn, bạn có thể mua chăn đệm theo giá từ thấp đến cao ở một tiệm khu vực phố Hai Bà Trưng (đối diện chợ Tân Bình), sạp chợ An Đông, Bến Thành, siêu thị Hà Nội, các cửa hàng của thương hiệu lớn...



Còn nếu vẫn chưa ưng ý với những mẫu mã ở cửa hàng, bạn có thể tự mua vải về may và vẽ hình, trang trí theo sở thích. Bạn mua vải khổ 2m4 ở chợ Ninh Hiệp, Cửa Đông, Phùng Hưng (Hà Nội) và đặt may thô ở ngay các cửa hàng này. Sau đó, can vải nhiều màu bắt mắt hoặc vẽ họa tiết bằng màu Acrylic ở cổng trường mỹ thuật. Với ruột chăn, bạn mua bông hóa hóa học trên phố Lương Văn Can về nhồi, vừa ấm lại không bị xẹp, giá khoảng 30.000 đồng/kg. Cô dâu ở Sài Gòn có thể tìm thấy tất cả các nguyên liệu vải, bông ở chợ Bến Thành.

