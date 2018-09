Địa chỉ may vest chú rể ở Hà Nội

Ngoại trừ các hàng may cao cấp và nổi tiếng thì giá may một bộ vest dao động 3-5 triệu đồng.

Tháng 11 này bọn mình tổ chức đám cưới nhưng bây giờ mới bắt đầu tìm đồ cho cô dâu, chú rể. Váy cưới cho cô dâu thì dễ rồi, còn đồ vest của chú rể mới thực sự khiến bọn mình đau đầu. Chú rể của mình dáng hơi "thùng phuy" nên mình sợ không có nhiều đồ may sẵn. Ngoài ra, mình thấy giá may và mua sẵn cũng không chênh lệch nhiều nên đi may sẽ vừa vặn hơn, vải cũng có thể chọn được loại tốt. Có điều ở Hà Nội giờ nhiều hàng may quá, bạn nào có kinh nghiệm trong việc này thì tư vấn giúp với. Mình cảm ơn nhiều. (Lan Hoa)

Vest chú rể thường được may bằng những gam màu thanh lịch, không quá lòe loẹt như đen, ghi, xám, trắng.

Gợi ý cho bạn: Tuy mất nhiều thời gian chờ đợi hơn so với mua sẵn (khoảng 7-10 ngày) nhưng khi may vest, bạn có thể lựa chọn kiểu dáng, chất liệu và màu sắc ưng ý. Một số nhà may còn cẩn thận cho chú rể thử áo trước ngày trả hàng 3-4 hôm để kịp thời sửa lại phom dáng theo yêu cầu. Ngoại trừ các hàng may cao cấp và nổi tiếng thì giá may một bộ vest dao động 3-5 triệu đồng. Ở Hà Nội, bạn có thể đến các địa chỉ sau để tham khảo về mẫu mã và dịch vụ:

- Nhà may Văn Hùng, phố Thọ Xương.

- Nhà may Tuấn Phương, phố Khâm Thiên.

- Nhà may Nam, phố Hàng Gà.

- Nhà may Ngọc Lan, Bạch Mai.

- Nhà may Thaicom.

