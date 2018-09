Địa chỉ may váy cưới tại TP HCM

Giá váy cưới ở các cửa hàng sẽ dao động tùy vào chất liệu và độ khó của các chi tiết, cũng như kiểu dáng váy.

Mình đang lên kế hoạch cho ngày cưới sắp tới. Hiện giờ mình muốn may váy cưới để phù hợp với vóc dáng. Ngoisao.net có thể tư vấn cho mình địa chỉ may váy đẹp và rẻ tại TPHCM được không? (D.Ngọc)

Gợi ý cho bạn: Nhiều cô dâu chọn may váy cưới bởi giá thành không quá đắt, được lựa chọn mẫu váy theo ý thích và đặc biệt là được giữ chiếc váy làm kỷ niệm. Vì thê, các cô dâu luôn muốn tìm một địa chỉ may uy tín, đường may cẩn thận và giá thành phải chăng.

Tại TP HCM, có nhiều cửa hàng áo cưới nhận may theo mẫu có sẵn hoặc theo yêu cầu của cô dâu như Q Bridal, MissKhue, Ngọc Diễm, Thái Tài, Sơn's Collection, Thụy Bridal... Tuy nhiên, giá váy cưới ở các cửa hàng sẽ dao động tùy vào chất liệu và độ khó của các chi tiết, cũng như kiểu dáng váy. Hơn nữa, mức giá ở cửa hiệu lớn luôn cao hơn so với các xưởng may nhỏ.

Cô dâu cũng có thể tìm đến các nhà may áo cưới cỡ nhỏ trên đường Nguyễn Thượng Hiền (gần ngã tư Cách mạng tháng Tám với Điện Biên Phủ), nhà may Hồng Phú (Q.3), nhà may Chinh (Q.3), nhà may Như Phượng (đường Cách mạng tháng Tám), Âu Việt (Võ Thị Sáu), xưởng may Cherry (quận Tân Phú)... để nhận được mức giá hợp lý.

Góc Tư vấn nhanh là nơi các độc giả chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về cách tổ chức đám cưới hay những vấn đề phát sinh khi chuẩn bị cho ngày trọng đại. Mời độc giả gửi ý kiến tư vấn dưới bài viết.

