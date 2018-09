Địa chỉ may áo dài cưới cách tân

Ngày nay, áo dài cưới được may cách tân theo những kiểu dáng điệu đà, tôn lên vóc dáng mềm mại, yêu kiều.

Chào Ngoisao.net, em muốn may áo dài cưới giống áo dài đỏ trong hình. Nhờ Ngoisao.net cung cấp thông tin địa chỉ may chiếc áo dài này được không? Cảm ơn Ngoisao.net! (Yến Phương)

Ảnh: Bảo Lê.

Gợi ý cho bạn: Áo dài cách tân pha trộn vẻ đẹp truyền thống và nét hiện đại cá tính, mang đến vẻ duyên dáng, nổi bật cho ngày trọng đại. Chính bởi vậy mà các cô dâu luôn tìm kiếm một mẫu áo dài độc đáo, kiểu cách dành cho riêng mình.

Chiếc áo dài trong hình là thiết kế của thương hiệu thời trang Áo dài Minh Châu. Nếu yêu thích kiểu dáng này, cô dâu nên đặt may theo mẫu tại chính cửa hàng Áo dài Minh Châu (nằm trên đường Lê Hồng Phong, Quận 10). Hoặc không, cô dâu có thể lấy mẫu và đặt may tại các cửa hàng chuyên may đo áo dài. Tuy nhiên, khi may ở ngoài, cô dâu cần lưu ý vì kiểu dáng có thể sẽ không giống mẫu 100%. Dưới đây là một số địa chỉ may áo dài để cô dâu tham khảo.

- Hà Nội: Các cửa hàng áo dài trên phố Kim Mã, Trần Xuân Soạn, Lương Văn Can, Khâm Thiên...

- TP Hồ Chí Minh: Áo dài Thuận Việt, Áo dài Thanh Châu, Áo dài Long Hà, Áo dài Thương Việt, Áo dài Xưa và Nay, Áo dài Tiên...

