Địa chỉ may áo dài ăn hỏi ở Hà Nội

Cho mình hỏi kinh nghiệm may áo dài ăn hỏi nhé. Tháng sau mình ăn hỏi mà giờ vẫn chưa chuẩn bị được gì. Xin tư vấn cho mình một số địa chỉ mua vải, may áo dài đẹp ở Hà Nội. Mình cảm ơn nhiều (Thu Anh).

Ảnh minh họa: Huỳnh Thanh Liêm.

Gợi ý cho bạn: Các cô dâu thường đi mua vải riêng rồi đem tới nhà may để tiết kiệm chi phí (so với việc mua vải luôn ở nhà may). Với loại vải có chiều rộng 1m6, bạn nên mua một mảnh dài khoảng 2m , đủ để may kiểu áo cầu kỳ, điệu đà. Ở Hà Nội, chợ Hôm, Ninh Hiệp và làng lụa Vạn Phúc là nơi bán nhiều loại vải áo dài với giá cả phải chăng.

Giá may áo dài có sự dao động lớn, tùy thuộc vào kiểu dáng, yêu cầu trang trí cầu kỳ của cô dâu (đính đá, ren, voan...). Nếu may áo dài lụa trơn, tiền công may khoảng 300.000 đồng - 500.000 đồng ở các cửa hàng trên phố Khâm Thiên, Bạch Mai. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn các cửa hàng trên phố lớn, nơi có mẫu mã đa dạng hơn như Phan Hải (phố Lê Văn Hưu), Ngân An (phố Phạm Ngọc Thạch), Xuân Hảo (phố Trần Xuân Soạn)...

