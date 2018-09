Địa chỉ in phông và bảng tên cô dâu chú rể

Tự in bảng tên cũng là một cách giúp cô dâu chú rể tiết kiệm chi phí cho đám cưới.

Em đang cần tìm địa chỉ in phông bảng tên cô dâu chú rể trang trí nhà, có tìm hiểu trên mạng một số địa chỉ, nhưng không có sẵn file thiết kế, phải thiết kế theo từng mẫu khách hàng thì chi phí hơi cao. Có thể tư vấn giúp em địa chỉ chuyên in về phông này không ạ. Em ở TP HCM. Chân thành cảm ơn. (Lê Ngọc Thắm)

Ảnh: WedinStyle Vietnam.

Gợi ý cho bạn: Phông in bảng tên cô dâu chú rể có rất nhiều mẫu mã tùy theo sở thích của đôi uyên ương. Mức giá sẽ chênh lệch tùy vào mẫu mã và chất lượng. Nếu ở TP HCM, bạn có thể tham khảo một số cửa hàng cưới hỏi trên phố Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3), Quang Trung (Quận Gò Vấp)...và lưu ý trả giá (mặc cả) trước để có được mức giá hợp lý.

Ngoài ra, tự in bảng tên cũng giúp cô dâu tiết kiệm chi phí. Cô dâu có thể tham khảo trước một vài mẫu, chuẩn bị bìa mô hình màu trắng có kích thước và độ dày phù hợp, sau đó đem mẫu bảng tên ra hàng in quảng cáo đặt in PP rồi dán lên tấm bìa.

