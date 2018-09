Cô dâu nên mang váy cưới đến những cửa hàng giặt hấp chuyên nghiệp để chiếc váy được bảo quản tốt.

Báo Ngôi Sao có thể tư vấn cho em địa chỉ giặt váy cưới ở TP HCM được không ạ? Em xin chân thành cảm ơn. (Hồng Ngọc)

Ảnh: FWS.

Gợi ý cho bạn: Váy cưới thường được may bằng những chất liệu đặc biệt, không thể sử dụng máy giặt và khó để tự giặt ở nhà. Nếu đặt may váy cưới, cô dâu nên hỏi dịch vụ giặt ủi ngay tại cửa hàng may. Nhiều cửa hàng nhận giặt, hấp và ủi lại váy sau ngày cưới để cô dâu giữ được chiếc váy trắng hoàn hảo nhất làm kỷ niệm.

Nếu cửa hàng may không có dịch vụ này, cô dâu nên mang váy cưới đến những cửa hiệu giặt là uy tín để giải quyết vấn đề này. Ở TP HCM, có nhiều địa chỉ giặt là để tham khảo như tiệm Phi Long (Q. Gò Vấp), Cosmo Laundry (Q. 4), Mây Trắng Laundry (Q.1), Mr Clean (Q.1)...

Khi đưa váy cho cửa hàng, cô dâu nhớ đề nghị ghi lại rõ ràng tình trạng váy. Khi cửa hàng giao váy, cần kiểm tra lại xem có bị rách, xước hay bẩn ở đâu không, tình trạng váy có thay đổi so với lúc mang đến hay không.

Góc Tư vấn nhanh là nơi các độc giả chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về cách tổ chức đám cưới hay những vấn đề phát sinh khi chuẩn bị cho ngày trọng đại. Mời độc giả gửi ý kiến tư vấn dưới bài viết.

* Độc giả muốn được tư vấn nhanh các vấn đề về đám cưới, vui lòng gửi câu hỏi đến địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.net

Ban biên tập