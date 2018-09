Địa chỉ đặt thiệp cưới in hoa

Thiệp in hoa phong cách vintage thường không bán sẵn mà phải đặt làm ở các cửa hàng với mức giá dao động từ 5.000 - 10.000 đồng mỗi thiệp.

Mình rất thích kiểu thiệp cưới in hoa nhiều màu sắc nhưng tìm mãi mấy hôm rồi mà không được. Bạn nào biết chỉ giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều (Mỹ Hòa).

Gợi ý cho bạn: Thiệp cưới in hoa phong cách vintage được nhiều uyên ương yêu thích bởi nét trang nhã, dễ thương. Khoảng một năm trở lại đây, cô dâu chú rể có xu hướng sử dụng loại thiệp này khi tổ chức đám cưới vào mùa xuân - hè.

Trên thị trường, không có nhiều cửa hàng bán sẵn thiệp in hoa. Bạn nên qua các cửa hàng để đặt thiết kế và in theo mẫu có sẵn. Một số cửa hàng thiệp cưới nhận làm thiệp in hoa như Thiệp cưới Ý tưởng, thiệp cưới Traque (TP HCM), thiệp cưới Uyên Ương và các cửa hàng in thiệp trên phố Hàng Gà (Hà Nội)... Mức giá dao động từ 3.000 - 10.000 đồng mỗi thiệp tùy theo chất lượng giấy.

