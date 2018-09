Địa chỉ bán tranh in dấu vân tay ở TP HCM

Giá bán tranh in dấu vân tay dao động từ 150.000 đồng - 250.000 đồng tùy mức độ cầu kỳ, phức tạp.

Em chuẩn bị tổ chức đám cưới. Em đang tìm mua bức tranh hình cây để khách mời in dấu vân tay làm kỷ niệm nhưng không biết mua ở đâu. Xin mọi người ai biết chỉ em với. Em ở TP HCM. Em xin cảm ơn (Hoàng Diễm).

Gợi ý cho bạn: Tranh in dấu vân tay là phụ kiện đám cưới phổ biến hiện nay. Bạn có thể tìm mẫu và đặt in theo khổ giấy phù hợp hoặc mua tranh bán sẵn tại các weddingplanner. Giá bán tranh in dấu vân tay dao động từ 150.000 đồng - 250.000 đồng tùy mức độ cầu kỳ, phức tạp. Loại tranh 3D dán hình nổi thì có giá đắt hơn, khoảng 400.000 đồng.

Ngoài các weddingplanner, ở TP HCM hiện nay, bạn có thể mua tranh in dấu vân tay ở một số địa chỉ bán phụ kiện cưới như, trang web như Sweet Story, Tranh in dấu vân tay giá rẻ (đường Đoàn Văn Bơ), The Enchanted Peacock (đường Lê Văn Sỹ)...

