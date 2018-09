Cô dâu xinh tươi trong tà áo dài hồng

Từng có kinh nghiệm bán vải nên mẹ đã khéo léo lựa chọn cho mình mảnh vải ren kết kim sa rất đẹp.

Từ muôn thuở, áo dài được xem là trang phục truyền thống giúp tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết của người phụ nữ Việt Nam trong các ngày lễ hội, đặc biệt là ngày trọng đại của đời người. Khi nhắc đến phụ nữ Việt Nam, người ta lại liên tưởng đến tà áo dài. Áo dài là trang phục có nét đặc trưng rất riêng, không những mang đậm nét văn hóa của nước ta mà còn tôn lên vẻ đẹp của người mặc. Tuy nhiên, vì sự đa dạng của trang phục nên ngày nay, người ta thường không mặc áo dài. Áo dài chỉ xuất hiện ở các trường trung học hoặc trong tiệc cưới, lễ hỏi.

Cũng giống như nhiều bạn gái khác, mình chọn áo dài làm trang phục cho lễ ăn hỏi. Vì chỉ còn hai tuần là đến buổi lễ, thời gian gấp rút nên mình cùng mẹ đến trung tâm thương mại Cái Khế (Cần Thơ) để chọn vải. Ở đây có rất nhiều loại vải phù hợp với từng đối tượng và từng độ tuổi. Có lẽ trước đây từng bán vải nên mẹ rất khéo trong việc lựa chọn. Mẹ bảo đám hỏi phải mặc áo dài hồng, không cần chọn vải cầu kỳ, chỉ cần thấy hợp với mình là được.

Chiếc áo dài hồng kết kim sa may lượn sóng ở cổ tay rất điệu đà.

Theo kinh nghiệm mà cô dâu học được, chọn vải lót bên trong phải đậm màu hơn vải ren bên ngoài để làm nổi bật họa tiết ren.

Chi phí mua vải áo, vải lót và vải quần hết 500.000 đồng.

Mẹ chọn cho mình vải áo dài bằng ren có kết kim sa. Để thêm phần kín đáo và trang trọng, mẹ mua thêm vải voan may lót bên trong. Theo người bán thì phần vải này nên mua màu đậm hơn màu vải ren vì khi kết hợp, nó sẽ làm cho phần ren nổi bật lên. Đối với vải may quần, mình chọn vải phi có màu nhạt hơn một chút. Cả ba phần vải này có giá 500.000 đồng.

Sau đó, do muốn áo hoàn thành sớm, mình và mẹ cùng đến thẳng nhà may Yến ở đường Huỳnh Thúc Kháng (thành phố Cần Thơ). Đây là nơi mình từng đến để may áo dài thời còn học sinh và cửa hàng cũng được mọi người khen có tay nghề khéo. Sau khi đo, cô Yến - chủ tiệm, báo giá may là 700.000 đồng. Do áo có kim sa khó may nên giá hơi cao. Khoảng hơn một tuần thì tới ngày thử áo. Mình thử xong là ưng ý luôn, không sửa thêm gì nữa.

Đến buổi lễ, mặc áo dài vào, ai cũng khen. Thế mới biết mẹ là người phụ nữ tuyệt vời thế nào khi đã giúp mình chọn được một bộ áo vừa ý. Với người khác nó không có gì đặc biệt nhưng với mình, đó là hoàn hảo.

Mẹ luôn là người đồng hành cùng cô dâu khi đi chọn vải và đặt may áo dài.

Mất hơn 1 tuần để nhà may hoàn thiện mẫu áo dài kết kim sa.

Cô dâu đã nhận được nhiều lời khen khi khoác lên người chiếc áo dài duyên dáng.

