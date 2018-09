Cô dâu thích mặc váy xòe khi chụp ảnh cưới

Hầu hết váy cưới cô dâu Thanh Thúy lựa chọn đều là kiểu cúp ngực, chân xòe bồng bềnh, giúp tôn lên vóc dáng cô dâu.

Tháng 1/2014 mình mới chính thức trở thành cô dâu nhưng mình đã chuẩn bị trang phục cho lễ cưới sắp tới nên muốn chia sẻ với mọi người. Trước hết là áo cưới chụp ảnh và áo cưới mặc tiệc, mình đã tìm được một studio áo cưới rất ưng ý tên là Jillian (đường Hồ Văn Huê, TP HCM). Các chị chủ tiệm nhiệt tình và dễ mến. Áo cưới ở đây đều là mẫu tự thiết kế và may nên thường xuyên có mẫu mới. Điều mình hài lòng nhất là với dịch vụ trọn gói, mình đã tiết kiệm được nhiều chi phí mà các dịch vụ vẫn tốt.

Áo cưới mặc khi chụp và áo mặc hôm tổ chức tiệc, mình có thể chọn tùy ý dù là áo mới chưa ai mặc. Vì mình dùng trọn gói nên được mặc hai áo cưới trong ngày đãi tiệc nhưng do muốn được mặc một áo mới thiết kế cho riêng mình nên đã thương lượng với chị chủ tiệm là mình lấy một áo thôi. Thật vui vì chị đã đồng ý.

Cô dâu chọn váy xòe khi chụp ảnh cưới trong phòng.

Váy may bằng chất liệu voan mỏng xếp layer bồng bềnh.

Một chiếc váy khác dáng đuôi cá gợi cảm.

Chiếc váy xòe khác có lớp vải bên trong thêu họa tiết nhỏ xinh xắn.

Dáng váy xòe giúp cô dâu có những bức hình lãng mạn.

Vì mình thấy áo dài cưới rất ít có dịp mặc lại nên mình quyết định chỉ thuê áo cho đám hỏi. Còn áo dài cưới thì vẫn may vừa để kỷ niệm vừa cảm giác được đây là hạnh phúc của riêng mình. Áo dài đám hỏi mình chọn màu hồng với chất liệu ren chỉ, phù hợp với không khí thân mật và nhẹ nhàng của gia đình mình. Mình thuê ở Áo dài bưng quả Long phụng (đường Nguyễn Đình Chiểu, TP HCM) với giá là 600.000 đồng, chỉ bằng một phần ba giá may.

Chiếc áo dài ren hồng cho ngày ăn hỏi được cô dâu thuê có giá 600.000 đồng.

Trang phục của cô dâu và đội bưng quả hài hòa, nhẹ nhàng với tông màu hồng phấn, trắng.

Còn áo dài cưới thì mình đi mua vải ở khu chợ Tân Định. Một bộ màu đỏ ren chỉ có đính đá màu đỏ hình bông hoa nhỏ nhỏ, ướm lên người thật sự rất đẹp và không hề cầu kỳ. Rất tiếc vì mình đi may chưa lấy áo về kịp để chụp hình cho các bạn tham khảo. Vì vải đẹp nên giá hơi cao, 1,5 triệu đồng cho cả vải lót và quần. Mình may áo của cô Chi Lan trên đường Huỳnh Văn Bánh với giá 600.000 đồng. Cô là người Huế nên may áo dài rất đẹp, chỉ may một lần không cần chỉnh sửa. Mình đã may áo dài của cô từ hồi còn đi học nên thấy là tiền nào của đó.

