Cô dâu may đồ cưới vừa rẻ vừa đẹp

Để tiết kiệm chi phí, cô dâu tự mua vải ở chợ Soái Kình Lâm, chợ Tân Bình và đặt may với chi phí chỉ hơn 1 triệu đồng mỗi bộ.

Đám cưới tôi tổ chức vào tháng 10/2013. Tôi muốn mình vừa xinh xắn trong ngày cưới vừa tiết kiệm được chi phí nên đã tìm hiểu làm sao có trang phục cưới thật đẹp, thật rẻ. Vì vậy, tôi quyết định tìm vải và tìm tiệm may ưng ý. Với ngày đám hỏi và lễ rước dâu, tôi chọn áo dài ren đỏ truyền thống họa tiết hình chiếc lá.

Cô dâu kết hợp áo dài ren đỏ và khăn voan cho ngày ăn hỏi, lễ rước dâu.

Cô dâu đặt may áo dài với giá 500 nghìn đồng tiền công.

Màu đỏ giúp cô dâu trở nên nổi bật và cũng mang ý nghĩa về sự may mắn.

Được biết chợ vải Soái Kình Lâm là nơi bán vải nhiều ở Sài Gòn, tôi đã tìm thấy tấm vải ưng ý trong tiệm Hồng Đào (đường Trần Hưng Đạo, TP HCM) với giá tiền là 1,3 triệu đồng một bộ. Đang đắn đo chưa biết may ở đâu thì được mấy chị ở tiệm vải nhiệt tình chỉ cho tiệm may Lotus trên đường Bắc Hải (quận 10, TP HCM) với giá tiền công là 500 nghìn đồng một bộ. Chủ tiệm may rất nhiệt tình, may đồ rất vừa vặn, đúng ý của tôi. Phụ kiện của áo dài là khăn voan màu đỏ tôi mua ở chợ Tân Bình với giá 70 nghìn đồng một chiếc.

Chiếc váy cưới trắng cúp ngực được cô dâu mua tại chợ Tân Bình với giá 1 triệu đồng.

Váy cưới để mặc đón khách và làm lễ ở nhà hàng tôi chọn may tại một tiệm trong chợ Tân Bình (chuyên bán đồ cưới) với giá 1 triệu đồng một váy. Tôi chọn chiếc váy cưới trắng có phần thân trên cúp ngực, chất liệu ren chỉ, phần dưới ngắn với chất liệu voan cùng màu. Chỉ có 3 ngày là lấy được váy. Nhưng nhược điểm khi mua ở đây là cô dâu không được thử váy. Cô dâu chỉ được thử khi mà đã chắc chắn mua. Phụ kiện của váy cưới này là khăn voan màu trắng với giá 70 nghìn đồng một cái, găng tay màu trắng giá 10 nghìn đồng một đôi.

Váy cưới chào khách màu xanh cốm bằng vải gấm Thượng Hải độc đáo.

Đến trang phục mặc để đi chào bàn, tôi chọn váy liền dài trên mắt cá chân cho dễ đi lại. Tôi đã tìm vải gấm Thượng Hải để may phần thân dưới của váy ở chợ An Đông với giá 250 nghìn đồng một mét. Tôi mua 4 m2 hết 1 triệu đồng. Phần thân trên tôi nhờ chị chủ tiệm may Lotus chọn để hợp với thân dưới. Tiền công may, vải ren đính kim sa thân trên và cả lớp lót chị chủ lấy 750 nghìn đồng.

Thanh Nga

