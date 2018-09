Cô dâu may áo dài tiết kiệm

Toàn bộ vải áo dài, kể cả vải lót và quần chỉ hết 350.000 đồng, thêm 400.000 đồng công may nữa là tôi có được chiếc áo rất ưng ý.

Tôi rất vui vì báo Ngoisao.net đã có một cuộc thi tạo cơ hội cho mọi người trao đổi về kỷ niệm, kinh nghiệm may, thuê trang phục cưới. Ai chuẩn bị cưới cũng có nhiều công việc phải lo lắng, trong đó trang phục ngày cưới là vấn đề quan trọng, nhất là đối với cô dâu. Chúng tôi cưới nhau năm 2012, đến nay đã hơn một năm. Tôi xin chia sẻ vài kinh nghiệm của bản thân.

Hai vợ chồng tôi đều là nhân viên có thu nhập ở mức trung bình, cha mẹ hai bên cũng không dư giả. Chúng tôi quyết định lên kế hoạch đám cưới sao cho tiết kiệm và hợp lý trong khả năng tài chính của hai đứa. Tuy nhiên, cô gái nào mà chẳng mơ ước được trở thành cô dâu xinh đẹp trong ngày hôn lễ trọng đại của mình.

Đầu tiên là áo dài cưới. Tôi và em gái có ngày cưới khá gần nhau. Vóc dáng cả hai cũng tương đối nhau. Chúng tôi quyết định sẽ may một áo dài cưới và hai chị em sẽ dùng chung trong ngày cưới của mình (một khoản tiết kiệm rồi đấy). Tôi muốn may một chiếc áo dài kiểu truyền thống nhưng nhìn vẫn khác các áo dài thường cho thuê trong tiệm.

Hai chị em mất mấy buổi đi tìm vải. Được người quen chỉ dẫn, chúng tôi đến thương xá Đại Quang Minh ở đường Châu Văn Liêm (TP HCM). Ở đây cơ man nào là vải ren, voan đính đầy kim sa lấp lánh, nhìn hoa cả mắt. Nhưng xem xét kỹ thì lựa chọn cũng không dễ vì nhiều kim sa quá thì tôi thấy hơi loè loẹt (theo diễn giải bình dân của tôi là hơi cải lương).

Cuối cùng, tôi chọn một khúc vải voan mỏng màu đỏ có thêu rải rác bông hoa bằng chỉ đỏ và vàng. Những bông hoa thêu này khá lớn và đẹp nên sẽ có độ che phủ trên cánh tay rất tốt (vì tay áo không lót) và khi nhìn xa, chiếc áo dài sẽ rất duyên.

Toàn bộ vải áo dài, kể cả vải lót và quần cũng chỉ hết 350.000 đồng. Tôi đặt may tại tiệm may áo dài quen của mình: Áo dài Tiên ở đường Cách mạng tháng 8 (TP HCM). Tiền công may là 400.000 đồng. Chiếc áo dài này tôi mặc rất ưng ý. Những bông hoa vàng khiến chiếc áo màu đỏ trở nên nhẹ nhàng và duyên dáng hơn. Cô nhân viên trang điểm cứ hỏi tôi đã may chiếc áo này hết bao nhiêu tiền.

Tôi sử dụng dịch vụ chụp ảnh cưới trọn gói, bao gồm cả váy mặc ngày cưới tại studio My Love. Ở đây giá có cao hơn mức trung bình một chút. Dịch vụ trọn gói hết khoảng 12,5 triệu đồng nhưng bù lại, chúng tôi có bộ ảnh cưới vừa ý, đẹp nhưng nhìn rất chân thật.

Tôi có thể hình khá cao và cân đối (1m63), phần hông hơi rộng một chút nên cô nhân viên tư vấn tôi chọn kiểu váy dáng chữ A. Tôi chọn vài mẫu thiết kế đơn giản nhưng có điểm xuyết thêm chi tiết khá duyên dáng. Chẳng hạn ở buổi chụp ảnh, tôi mặc một chiếc váy trắng đuôi dài, có điểm nhấn là bèo cổ áo và một chiếc váy trắng ngực quây đơn giản đính nơ xinh xắn một bên ngực. Trong ngày cưới, tôi chọn váy ngực quây màu trắng kem và một váy cưới màu hồng nhạt có đường viền xoắn chìm chạy dọc theo thân váy. Đến giờ, thỉnh thoảng, xem lại ảnh cưới, tôi thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình.

Chúng tôi cưới vào ngày Cá tháng tư năm 2012 - là ngày cơn bão số 1 đổ bộ vào Sài Gòn. Cũng may khách mời đi ủng hộ khá nhiều, dù cây cối đổ đầy đường. Thật là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời chúng tôi. Chúc các đôi đã cưới và sắp cưới có được cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Trần Thị Ngân