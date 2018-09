Cô dâu khéo chọn trang phục ngày cưới

Hiểu rõ vóc dáng của mình có nhược điểm ở phần vai ngang, cô dâu Minh Hiếu đã chọn thêm chiếc khăn voan để mặc cùng váy quây.

Quan điểm của mình khi chọn trang phục cưới là vẻ đẹp không phải được toát lên ở giá trị mà mình cảm thấy thoải mái và tự tin khi mang bộ đồ đó trong ngày hạnh phúc trọng đại. Ngày ăn hỏi, mình chọn áo dài màu đỏ truyền thống để phù hợp với sự trang nghiêm của buổi lễ. Với đường may và kiểu cách đơn giản nhưng nó toát lên vẻ rạng ngời, hạnh phúc của cô dâu.

Để có được bộ áo dài như ý muốn, khoảng một tháng trước ngày ăn hỏi, mình tham khảo trên các trang báo mạng và ý kiến của anh chị đi trước về những kiểu áo dài đẹp. Mình quyết định vào Huế chọn chỗ nhà may uy tín. Với tấm vải chất liệu voan mỏng có những bông hoa được đính kết một cách tỉ mỉ mà mình lùng sục mãi mới tìm được, mình hy vọng sẽ có một bộ áo dài lạ, đẹp như mong muốn.

Hiện nay, ở các studio chụp ảnh cưới thường cập nhật rất nhiều mẫu mã áo dài với màu sắc đa dạng để cho cô dâu lựa chọn. Nhưng theo quan điểm của mình, các bạn nên may một bộ áo dài vì chi phí để may không quá đắt, cả vải và công thợ dao động từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Thay vào đó, mình để tâm huyết lựa chọn vải theo ý muốn, chọn nhà may theo kiểu mình thích và quan trọng là sẽ cất giữ bộ áo dài làm kỷ niệm.

Ngày rước dâu về nhà chồng, mình kết hợp áo dài với khăn đóng đơn giản, áo khoác ngoài rồng phượng theo kiểu truyền thống cùng với phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Cách vấn tóc cao sẽ làm tăng nét đoan trang, duyên dáng của cô dâu.

Trước đó, khi chụp ảnh cưới, mình đã lựa chọn áo dài ren trắng kết hợp quần lụa đen cùng tóc tết đem lại vẻ đẹp cổ xưa, mộc mạc. Để làm cho album ảnh cưới thêm màu sắc sống động, mang sự trẻ trung lãng mạn, mình đã tìm mua được bộ đồ đôi ưng ý. Mình mua ở shop đồ đôi April (đường Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng). Chất vải tốt, màu sắc hài hòa, phù hợp cho cả cô dâu, chú rể và giá rất hợp lý. Nó không chỉ để phục vụ cho chụp ảnh cưới, đi chơi và mình mặc rất đẹp.

Mẹ và em gái là người lựa chọn cho mình chiếc váy cưới mà mình nghĩ sẽ không có chiếc nào hợp với mình hơn. Váy quây được thiết kế đơn giản, hở vai, chất liệu ren màu be mềm mại làm tăng thêm đường nét quyến rũ, hiện đại. Mình có lời khuyên với các bạn chuẩn bị làm cô dâu là nên ướm thử hết tất cả mẫu váy đẹp, kể cả các kiểu dáng mà trước đây bạn cho rằng không hợp với dáng người của mình. Biết đâu đấy, trong số những bộ váy này lại có chiếc thực sự giúp che đi khuyết điểm và tôn dáng cô dâu.

Khi đi thử váy, bạn nên nhờ người thân và bạn bè đi theo để tư vấn, giúp bạn có những quyết định sáng suốt. Bộ váy này mình thuê tại Yêu studio (đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế). Đây thực sự là một bộ váy đẹp và đặc biệt phù hợp với vóc dáng của mình, làm cho mình trong ngày cưới trở thành cô dâu đẹp nhất, rạng rỡ nhất, sải bước tự tin cùng người mà mình đã chọn đi trên con đường hạnh phúc. Đối với các bạn có vóc dáng cao và phần vai hơi ngang như mình thì thêm một chiếc khăn voan mềm mại đính vào tóc là một lựa chọn hoàn hảo, che đi khuyết điểm phần vai, đem lại cảm giác tự tin.

Trên đây là một vài chia sẻ của mình trong khi thực hiện các công đoạn của ngày cưới. Để mọi việc trong ngày cưới trở nên hoàn hảo, đem lại những kỷ niệm đẹp thì vô cùng gian nan và nhiều điều đáng nhớ. Hy vọng các chia sẻ trên của mình sẽ giúp ích cho cô dâu tương lai trong việc lựa chọn váy áo ngày trọng đại. Chúc các bạn có những quyết định đúng đắn và luôn hạnh phúc nhé!

Lê Minh Hiếu