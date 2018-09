Chọn đồ cưới cho dáng người thanh thoát

Cô dâu có vai ngang, bắp tay to, khuôn ngực đầy nên chọn áo cưới có chất liệu mềm, may xếp ly nhẹ.

Em sắp đám cưới. Em cao 1m68, nặng 59 kg. Em có vai ngang và bắp tay to (30 -31 cm). Em có ngực nên nhìn em càng đồ sộ. Em rất băn khoăn không biết may áo dài cưới và chọn váy cưới như thế nào để nhìn em thanh thoát hơn. Xin Ngoisao.net tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn (Ngọc Hân).

Gợi ý cho bạn: Theo nhà thiết kế Minh Châu, với số đo chiều cao và cân nặng như trên thì dáng người bạn không bị mập (béo) và do phần vai ngang và khuôn ngực đầy khiến bạn trông tròn trịa. Đối với áo dài cưới, bạn nên tránh những kiểu áo truyền thống (cổ cao 3 phân) mà nên chọn loại áo cổ thuyền, cổ tim để tạo cảm giác dáng người gọn gàng, thanh nhã. Trên cơ sở đó, bạn cũng lựa váy cưới tương tự.

Về chất liệu áo dài và váy cưới, với dáng người to, bạn nên thiên về các loại vải mềm mại, có độ rủ và may xếp ly nhẹ để khắc phục nhược điểm. Hoa văn trên áo không quá kén chọn, bạn chỉ cần tránh những loại vải có họa tiết hoa to bản là được.

