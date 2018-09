Cảm giác chênh vênh trước ngày cưới

Sát ngày cưới một tuần, trong tôi là sự hòa trộn của cảm xúc buồn vui lẫn lộn.

Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa, tôi lại được đón kỷ niệm ngày cưới thứ 6 trong đời. Một ngày đặc biệt, điểm son tươi thắm đánh dấu cuộc đời tôi bước sang trang. 6 năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng không hề ngắn ngủi, chúng tôi đã cùng nhau lưu giữ lại biết bao nhiêu ký ức ngọt ngào. Nhớ về những ngày xa xôi ấy, kỷ niệm lại ùa về, cảm giác rạo rực, bồi hồi khi sắp cất bước theo chồng chợt sống lại trong tôi.

Chúng tôi may mắn có được cái kết viên mãn sau bao nhiêu cấm đoán từ chính gia đình tôi. Ngày được ba mẹ gật đầu cho hai đứa đi xem ngày cưới, chúng tôi mừng đến phát khóc. Mường tượng ra những tháng ngày bên nhau, cùng chăm sóc cho nhau, cùng đem đến cho nhau hạnh phúc, tôi cảm thấy cuộc đời thật sống động, nhiều màu sắc. Mỗi ngày, tôi đều cầu trời khấn Phật cho con thuyền tình cập bến an toàn, không còn sóng gió, trở ngại.

Tôi còn nhớ như in thời gian một tuần trước khi cưới, tôi cảm thấy khá chênh vênh với nỗi buồn vui lẫn lộn. Vui vì người mình yêu thương nhất đã có thể vượt qua những định kiến của gia đình, những rào cản không tên, sắp chính thức là chồng của mình, là người sẽ cùng mình hàng đêm đầu ấp tay gối. Nhưng buồn là vì những nỗi lo chồng chất, liệu sau này tôi có cáng đáng nổi nhiệm vụ của người nội tướng, cưới nhau rồi anh có còn như xưa, chiều chuộng, yêu thương tôi được như thời còn yêu nhau không... Đêm đêm, bao nhiêu cảm xúc cứ pha trộn lại khiến tôi thao thức mất ngủ.

Những ngày cuối cùng của đời sống độc thân, tôi luôn tìm đến mẹ để dựa dẫm, để được chia sẻ, được an ủi, vỗ về. Mẹ đã bảo rằng người phụ nữ nào trước khi lấy chồng cũng sẽ rơi vào trạng thái cảm xúc như thế. Mẹ khuyên tôi nên tự trấn an mình, tất cả rồi sẽ ổn, đừng để mình quá áp lực, sinh ra khủng hoảng sẽ khiến tôi xuống sắc, không thể trở thành cô gái xinh xắn nhất trong ngày trọng đại của đời mình. Tôi mỉm cười, tìm cách nghĩ đến những điều vui để ổn định tâm lý, giữ vững sự lạc quan và thầm cảm ơn mẹ vì những lời lẽ vàng ngọc, ít nhưng thấm, đủ để kéo tôi ra khỏi bất an.

Một ngày trước khi cưới, sự lo lắng lại trỗi dậy trong lòng. Cảm giác hồi hộp không thể diễn tả được cứ dâng cao thêm, mỗi giờ mỗi khắc trôi qua cứ đầy thêm khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Nhìn đến đâu, tôi cũng thấy không yên tâm chút nào. Tôi lo sẽ gặp sơ sót khiến cho ngày trăm năm của mình không được tròn vẹn. Chúng tôi đi lấy váy cưới về, bày biện lại những vật dụng cần thiết bên nhà gái, làm thêm mấy việc lặt vặt. Anh một ý, tôi một ý, bao mệt nhọc của một ngày tất tả ngược xuôi chuẩn bị như trút hết ra trở thành trận cãi vã của chúng tôi.

Anh về nhà. Tôi nằm sụt sùi vì trước ngày cưới đã có chuyện không như ý. Đang nằm trằn trọc, tiếng chuông điện thoại réo rắt. Giọng anh trong điện thoại khe khẽ, ngọt ngào: “Em yêu ngủ chưa? Sáng mai dậy nhớ lấy một viên sủi C uống cho khỏe. Ngày mai còn có sức chiến đấu nữa nha, ngày trọng đại mà. Yêu em lắm”. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười tươi rồi nhắm nghiền mắt lại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, đúng theo lời dặn của anh, lấy một viên C ra uống. Không ngờ rằng, chỉ ngủ có mấy tiếng thôi mà vẫn thấy thật tỉnh táo, có lẽ là nhờ sức mạnh của tình yêu. Cả ngày hôm ấy, chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, người chèo người chống và buổi tiệc đã diễn ra thật vui vẻ, suôn sẻ. Đêm ấy, lần đầu được nằm cạnh nhau, được cho yêu thương mặc sức phát triển khỏi giới hạn, chúng tôi tan vào nhau trong niềm say đắm ngọt ngào.

Đã gần 6 năm trôi qua từ cái ngày tuyệt vời ấy, chúng tôi bây giờ ngày càng yêu thương nhau hơn. Vẫn có những lúc va chạm vì “chén trong sóng còn khua”, vợ chồng nào tránh khỏi cãi vã. Nhưng sau tất cả, chúng tôi lại càng khăng khít, gắn bó. Hơn nữa, bây giờ chúng tôi không còn là 2 cá thể nữa mà còn có một sợi dây kết nối, đó là thiên thần nhỏ của chúng tôi. Và tôi tin chắc, sự kết nối ấy là mãi mãi.

Ai cũng phải một lần đi qua những lo lắng trước ngày cưới nhưng đừng quá lo lắng nhé các bạn. Hãy mỉm cười nghĩ về những ngày tuyệt vời sau đó để vượt qua, và bạn sẽ có thể gặt hái được quả ngọt lành.

Bích Vân

