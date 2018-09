Bất an khi tổ chức ăn hỏi và đám cưới xa nhau

Vì điều kiện kinh tế nên chúng tôi phải làm đám hỏi trước và sau một năm mới cưới nhưng tương lai thì chẳng ai nói trước được gì.

Xin chào các bạn độc giả và đặc biệt là những người sắp tiến tới hôn nhân đại sự. Tôi nghĩ mình cũng giống như các bạn, trước quyết định quan trọng của cả đời, tôi đang rất lo lắng. Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau đã 5 năm rồi, từ hồi còn là sinh viên cho tới bây giờ, cả hai đã có công việc ổn định trong nhà nước nhưng mức lương không cao. Chúng tôi rất muốn tổ chức đám cưới trong năm nay nhưng do tình hình kinh tế của hai gia đình eo hẹp quá nên bố mẹ khuyên chúng tôi làm đám hỏi và đăng ký kết hôn trước, năm sau mới tổ chức cưới. Tôi không biết như vậy có tốt không vì tương lai thì không ai nói trước được. Các bạn chia sẻ với tôi nhé (T.A).

Ảnh minh họa: Inmagine.

Gợi ý cho bạn: Hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng nhưng hoàn toàn do hai bạn và gia đình tự quyết về mặt thời gian, cách thức tổ chức. Nếu cưới vào thời điểm nào thuận lợi với đôi bên thì sự lo lắng, áp lực cũng được giảm nhẹ. Đám cưới bây giờ cũng được đơn giản hóa đi nhiều so với thủ tục truyền thống nên hai bạn có thể cân đối điều kiện kinh tế để tổ chức sao cho vui vẻ, đầm ấm.



Thực tế, cũng có không ít cặp đôi vì lý do nào đó phải tổ chức ăn hỏi và đám cưới cách xa nhau nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi đó, họ phải cố gắng rất nhiều. Cô dâu, chú rể không chỉ cố gắng dành dụm tiền bạc mà còn phải vượt qua nhiều cám dỗ về mặt tình cảm. Như bạn đã nói, tương lai không ai nói trước được và có thể thời gian sẽ tạo ra khoảng cách. Nhưng nếu luôn tin tưởng, yêu thương nhau thì mọi khó khăn sẽ được xóa bỏ.

