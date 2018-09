Bàn tiệc cưới khoảng 3 triệu đồng ở Sài Gòn

Khi tìm địa điểm tổ chức đám cưới, uyên ương thường quan tâm đến những tiêu chí như không gian đẹp, đồ ăn ngon và giá cả hợp lý.

Em dự định cuối nay năm cưới nhưng vẫn chưa chọn được nơi đặt tiệc phù hợp và chỗ may áo dài. Mong Báo Ngôi Sao tư vấn giúp em địa chỉ may áo dài rẻ, đẹp và địa chỉ đặt tiệc khoảng 15 bàn với mức giá dưới 3 triệu đồng mỗi bàn (khu vực quận Tân Bình, quận 10 hoặc quận 3). Em xin cảm ơn. (Thúy Hằng)

Gợi ý cho bạn: Đám cưới bao gồm rất nhiều khoản chi, trong đó tiệc cưới là khoản chi lớn nhất. Bởi vậy, uyên ương cần cân nhắc tài chính để đặt và chọn tiệc phù hợp. Với hai tiêu chí bàn tiệc khoảng 3 triệu đồng và ở khu vực quận Tân Bình, quận 10, quận 3, uyên ương có thể tham khảo các nhà hàng sau:

- Quận 3: Nhà hàng Hòa Bình (Võ Văn Tần), Victory Hotel Saigon (Võ Văn Tần), Ramana Hotel (Lê Văn Sỹ), nhà hàng tiệc cưới Forever (Nguyễn Thông).

- Quận 10: Nhà hàng Hoa Hồng (đường 3/2), nhà hàng Hoa Viên Hoàng Gia ( Lý Thường Kiệt), nhà hàng Kỳ Hòa 2 (Lê Hồng Phong).

- Quận Tân Bình: Trung tâm tiệc cưới Âu Cơ (đường Âu Cơ), nhà hàng Đông Phương (Hoàng Văn Thụ), nhà hàng Hoa Sứ (Hoàng Quốc Việt), nhà hàng nước Hằng Sống (Bành Văn Trân), nhà hàng Bến Nghé 2 (Hoàng Việt) .

Để tìm nơi may áo dài rẻ, đẹp, cô dâu nên tìm đến những nhà may dạng cha truyền, con nối, duy trì lâu đời.

- Nhà may Chinh (đường Vườn Chuối)

- Nhà may Thanh Châu (dưới cầu Bông)

- Nhà may Thu Thủy (Nam Kỳ Khởi Nghĩa)

- Nhà may Tuyết Mai (Nguyễn Văn Đậu, Q. Bình Thạnh)

- Nhà may cô Lang (Nguyễn Văn Thủ, Q.1)

