Bài thơ và lời cầu hôn của anh

'Ngay lúc đó, anh chắc rằng... em là định mệnh của đời anh. Hãy đồng ý làm vợ anh nhé? Anh sẽ luôn yêu em và mãi mãi chỉ yêu em'.

Hai năm quen và yêu nhau không phải quãng thời gian dài, nhưng khoảng cách địa lý lại là sự thử thách lớn đối với anh và em. Yêu xa không hề đơn giản. Dù chúng mình có cố gắng hết sức cũng không tránh được những hiểu lầm, giận hờn của cảm xúc yêu xa.

Đã bao lần em nức nở khóc vì nhớ anh. Anh vẫn luôn dặn em phải tin tưởng vào tình yêu chân thành của anh. Nhưng khoảng cách nhiều khi làm em bực dọc và nản chí muốn buông tay. Nếu không nhờ con tim vẫn thổn thức vì nhớ, vì yêu thì có lẽ em đã sớm trở thành kẻ thất bại trong cuộc tình này.

Những lần hẹn hò của chúng mình đơn giản là những tin nhắn hàng chục trang trên Viber, là những lần online quên cả giờ giấc. Thế nhưng em vẫn cảm nhận được tiếng anh cười, lời anh nói và vòng tay ấm áp của anh. Tình yêu trong xa cách thật diệu kỳ, tình yêu trong mong mỏi cũng thật lạ lùng. Nó khiến em hiểu được ý nghĩa của những phút đợi chờ và biết trân trọng hơn những khoảng thời gian ngắn ngủi bên anh. Chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau thì khoảng cách kia sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

"In the morning at the train. Said goodbye and left you at the train.

Outside watching, you in the train. You didn't see me from the train.

You, waiting for departure of the train. Me, hoping for... Was that my destiny???

In the evening of the train. Watched you leaving the train.

Towards me walking, from the train.

Your eyes, your face, your wonderful mind.

Then I knew... You are my destiny.

Will you marry me??? I will love you always and forever..."

"Buổi sáng tại sân ga, tạm biệt và chia tay em.

Anh đứng nhìn em từ bên ngoài. Em đã không còn nhìn thấy anh.

Em, chờ đoàn tàu lăn bánh. Anh, hy vọng... em là định mệnh của đời anh?

Buổi tối trên sân ga, nhìn em bước xuống tàu.

Em tiến về phía anh.

Đôi mắt em, khuôn mặt em, tâm trí tuyệt vời của em.

Ngay lúc đó, anh biết rằng... em là định mệnh của đời anh.

Hãy đồng ý làm vợ anh nhé? Anh sẽ luôn yêu em và mãi mãi chỉ yêu em."

Cùng với món quà sinh nhật đặc biệt, bài thơ vụng về của anh thay cho lời cầu hôn ngọt ngào đã làm em rơi nước mắt. Buổi tối mùa hè năm ấy bên bờ sông Venice, cả hai chúng mình đều không thể kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Du khách đến từ nhiều quốc gia có mặt tại đó, dù xa lạ nhưng tất cả đều chúc phúc cho đôi tình nhân sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Họ đã, đang và sẽ là nhân chứng cho tình yêu vĩnh cửu của chúng mình. Cũng như món quà đặc biệt của anh, em sẽ luôn trân trọng và giữ gìn trong đôi tay bé nhỏ này. Em sẽ yêu và mãi yêu tình yêu ấy, cho đến một ngày không xa, khi hai con tim luôn thật gần, thật gần anh nhé.

Nguyễn Thị Ngọc Phượng

