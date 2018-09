Áo dài hồng sen giúp cô dâu nổi bật

May mắn có mẹ chồng quan tâm, cô dâu Ngọc Ngô đã được tư vấn cách chọn vải và địa chỉ may đẹp.

Ba mẹ hai bên quyết định chọn ngày "đại cát" để cử hành hôn lễ cho chúng mình. Thời gian chuẩn bị 4 tháng đối với người cầu toàn và tỉ mỉ như mình thì thật đúng là quá gấp rút. Thiệp mời, áo cưới, nhà hàng... nghĩ đến thôi đã rối, tay chân luống cuống hết cả lên, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng rồi cuối cùng, với "quyền trợ giúp" từ ba mẹ hai bên, bạn bè đồng nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực cưới hỏi mà bọn mình cũng đã có một lễ cưới ấm cúng, thân tình và hạn chế được tối thiểu sơ sót phát sinh.

Ngay sau khi xin được ngày tốt, mẹ chồng đã hẹn mình đến chợ An Đông (TP HCM) để chọn vải may áo dài. Dưới sự tư vấn của cô chủ sạp, hai mẹ con cũng tuyển được một xấp vải ren đỏ, có đính kim sa nhỏ xíu rải rác trên thân áo mặc dù vẫn chưa ưng ý lắm.

Mẹ khuyên mình đến đặt may tại một tiệm quen (nhà may Bách trên đường Nguyễn Kiệm). Khi đến đo thì mình sắp khóc khi nghe cô chủ tiệm tuyên bố vải cắt thiếu, chỉ may được áo tay áo lỡ. May sao, tiệm có bán vải áo dài các loại, sau khi xem mẫu, mình kết ngay một xấp vải ren thun màu hồng sen, hoa văn đơn giản, không sặc sỡ nhưng đủ để ấn tượng. Chi phí cả vải và công may tầm 1,5 triệu đồng, bao gồm cả mấn đội đầu, một mức giá khá hợp lý và vừa phải. Mặc dù vậy, mẹ vẫn quyết định may cho mình cả hai áo coi như là sính lễ.

Chiếc áo dài kiểu dáng truyền thống, đơn giản hoàn tất trước ngày cưới đúng... 2 tháng, kịp cho mình thực hiện bộ ảnh cưới. Mình còn tư vấn được vài người quen địa chỉ mua và may vải áo dài. Màu hồng của áo và mấn đội đầu cùng với chất liệu ren thun co giãn đã giúp mình thoải mái trong việc đi lại và trở thành một cô dâu xinh đẹp vào ngày lễ trọng đại nhất đời. Đã hơn nửa năm kể từ ngày cưới diễn ra nhưng mỗi khi nghĩ lại, mình vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có mẹ, mình biết phải bắt đầu từ đâu?

Ngọc Ngô