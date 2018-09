Áo cưới là món quà tặng của sếp

Chị quản lý của mình đã chọn vải và gửi về nhà máy thêu theo phong cách truyền thống để tặng mình.

Mới đó mà thời gian trôi qua thật nhanh, mình và anh đã cưới nhau gần một năm. Cuộc sống vợ chồng có những lúc vui, lúc buồn nhưng mình cảm thấy rất hạnh phúc. Nhớ lại một năm trước là khoảng thời gian chuẩn bị cho đám cưới, mình rất căng thẳng trong việc chọn một bộ áo dài ngày lễ rước dâu sao cho thật ý nghĩa và trang trọng.

Mình thấy đa phần cô dâu đều chọn trang phục áo dài cách tân bằng chất liệu ren hoặc voan. Riêng mình thì lại thích theo phong cách truyền thống. Khi nghe mình nói vậy, chị quản lý của mình lúc đó lên tiếng: "Để chị tặng em một bộ áo dài cưới như ý em". Mình và chị cùng làm ở Thái Tuấn. Chị đã chọn vải và gửi về nhà máy thêu để tặng mình.

Áo dài đỏ thêu họa tiết rồng phượng trang trọng.

Cô dâu kết hợp cùng khăn đóng theo phong cách truyền thống.

Giá may bộ áo dài chỉ tốn 550.000 đồng.

Khi nhận được vải áo dài chị tặng, mình đã đến nhà may Song Hương (đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận 3, TP HCM) để may. Giá may một bộ áo dài truyện thống ở đây cũng rất bình dân. Mình chỉ tốn 550.000 đồng thôi. Ngày trọng đại, mình đã được khoác lên người bộ áo dài rất đẹp và ưng ý. Mình cảm thấy rất hạnh phúc. Mình muốn cảm ơn chị rất nhiều vì điều này.

Trong buổi đón khách ở nhà hàng, mình cũng phân vân là không biết chọn những chiếc đầm như thế nào phù hợp với dáng người tròn tròn của mình. Và nỗi lo lắng của mình đã được chị trong studio Jolie (đường Trương Công Định, quận Tân Phú) tư vấn rất kỹ. Chị đã giúp mình chọn hai chiếc đầm mà mình và ông xã mình rất thích: một đầm công chúa để đón khách, làm lễ và một đầm đuôi cá để tiễn khách.

Đầm đuôi cá cô dâu mặc khi tiễn khách.

Đầm công chúa duyên dáng, đáng yêu.

Giá cả ở đây rất phù hợp, không cao như những studio trên đường 3/2 và Hồ Văn Huê. Do mình chọn dịch vụ trọn gói nên mình chỉ bù thêm 500.000 đồng thuê hai váy thôi. Trong suốt buổi tiệc, mình được nhiều người thân và bạn bè khen. Thế là hôn lễ của mình diễn ra thành công mỹ mãn.

Mình xin cảm ơn báo Ngoisao.net đã tạo ra một sân chơi rất hay và ý nghĩa. Tham gia cuộc thi này, mình không hy vọng sẽ giành được giải thưởng mà mình muốn ôn lại những kỷ niệm cũng như chia sẻ chút kinh nghiệm cho các bạn chuẩn bị lên xe hoa.

Hồng Ngân

