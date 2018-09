Ảnh viện áo cưới tại Vĩnh Long

Tùy theo phong cách trẻ trung, hiện đại hay truyền thống, cô dâu chú rể lựa chọn ảnh viện phù hợp bởi mỗi cửa hàng đều có thế mạnh riêng.

Các anh, chị ơi, vui lòng tư vấn giúp em địa chỉ chụp ảnh cưới đẹp và cho thuê áo cưới tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, nhưng giá cả phải chăng nhé vì thời buổi kinh tế khó khăn, tiết kiệm được khoảng nào hay khoản ấy. Rất mong nhận được thông tin phản hồi. Cảm ơn anh, chị rất nhiều (Nguyễn Thị Thanh Thảo).

Ảnh minh họa: K.H

Gợi ý cho bạn: Theo kinh nghiệm của nhiều cô dâu chú rể, sử dụng dịch vụ ảnh cưới trọn gói, bao gồm áo cưới, trang điểm hôm chụp, làm album, làm ảnh phóng to và trang điểm, áo cưới hôm cưới... sẽ tiết kiệm hơn so với thuê dịch vụ riêng lẻ. Còn nếu muốn mặc váy cưới cầu kỳ hơn, mới hơn so với váy trong dịch vụ trọn gói, cô dâu chỉ cần trả thêm số tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Ở thành phố Vĩnh Long hiện nay có nhiều cửa hàng ảnh viện áo cưới theo phong cách khác nhau. Ví dụ ảnh viện Hồng Cúc theo phong cách cổ điển, sang trọng, còn với phong cách trẻ trung, hiện đại, bạn có thể tham khảo dịch vụ của áo cưới Trí, áo cưới Khánh Hà.

