Ai là người trả chi phí váy áo cho phù dâu

Không có quy định bắt buộc cô dâu phải trả chi phí này nhưng nếu cùng 'gánh' thì đôi bên sẽ bớt căng thẳng về kinh tế.

Trong lễ cưới sắp tới, 5 cô bạn thân muốn làm phù dâu cho tôi và bây giờ, họ bắt đầu đi may váy đồng phục. Tôi rất vui khi được bạn bè quan tâm như vậy nhưng có một điều tế nhị tôi chưa biết giải quyết thế nào.

Khi may váy, các bạn của tôi cũng mất một khoản tiền không nhỏ (tôi tìm hiểu thì biết tiền may một chiếc váy khoảng 800.000 đồng). Tôi không rõ là thông thường thì số tiền này sẽ do cô dâu chú rể trả hay như thế nào nữa? Mọi người tư vấn cho tôi cách giải quyết vì nếu để các bạn chịu chi phí hoàn toàn thì tôi thấy phiền quá. Nhưng nếu trả hết thì tôi cũng không dư giả (Hải Hà).

Ảnh minh họa: W.W

Gợi ý cho bạn: Là bạn bè thân nên bạn có thể trao đổi trực tiếp với các bạn về vấn đề này để xem ý kiến của họ thế nào. Nếu cô dâu chú rể không có điều kiện kinh tế dư giả thì có thể cùng "gánh" một phần với các phù dâu. Thay vì may váy tốn kém chi phí, bạn có thể đưa ra ý kiến đi thuê sẽ tiết kiệm được cho cả đôi bên. Còn trong trường hợp các phù dâu nhất quyết tự lo chi phí thì bạn cũng không cần tranh luận, tránh hiểu lầm, làm không khí mất vui.

