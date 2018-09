Vest cưới Hàn Quốc tại Sài Gòn

Các chú rể có thể tới Mon Amie để khoác thử, chọn mẫu và kiểu vest phù hợp với chủ đề bộ ảnh cưới hay trong ngày trọng đại của mình.

Tôi tên là Tiến Long, 25 tuổi, ở TP HCM, tôi cần may một bộ vest theo phong cách Hàn Quốc dùng để mặc trong đám hỏi, đám cưới và chụp ảnh cưới. Bên cạnh đó, tôi cũng cần thuê một vài bộ vest màu sắc và kiểu cách một chút để chụp ảnh cưới cho thật đẹp (Tiến Long).

Gợi ý cho bạn: Tại TP HCM có một địa điểm chuyên may, bán và cho thuê vest cưới theo phong cách Hàn Quốc, đó là Mon Amie. Thương hiệu này được thành lập từ năm 1991, bạn có thể đến để khoác thử, chọn mẫu và kiểu. Ngoài ra, bạn sẽ được tư vấn kiểu dáng và màu sắc phù hợp với vóc dáng và sở thích của mình để hợp với chủ đề bộ ảnh cưới. Nơi đây còn có hai dịch vụ nổi bật là may không đẹp hoàn tiền 100% và may vest gấp trong 36 giờ nhưng không tăng giá.

Bạn có thể tham khảo một số hình ảnh vest cưới dưới đây:

Xem thêm mẫu vest cưới tại đây hoặc tại đây. Người mẫu: Lý Quốc Huy; Makeup: Nguyễn Hùng; Photo: Ekip Mon Amie - Pu Trương, DK Ròm Mon Amie Studio.

Liên hệ: Công ty Veston và dịch vụ cưới Mon Amie:

Địa chỉ: 357 nguyễn trãi, phường 7, quận 5, TP HCM. Điện thoại: 0968 111 113 - 0968 111 118.

