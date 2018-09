Tuyệt chiêu độc 'săn' váy cưới ngoại giá Việt

White by Vera Wang và Bliss by Monique Lhuillier đều có dòng váy sản xuất ở nước thứ 2 để cung cấp cho khách hàng bình dân.

1. Không phải váy cưới hiệu nào cũng đắt

Những thương hiệu váy cưới xa xỉ hàng đầu thế giới đều đã cho ra mắt thương hiệu con với giá cả "bình dân" hơn, có thể kể đến White của Vera Wang hay Bliss của Monique Lhuillier. Dòng váy này có giá bán chỉ bằng 1/10 so với dòng chính của thương hiệu. Nếu như các cô dâu phải bỏ ra từ 10.000-15.000 USD (từ 200-300 triệu đồng) để sở hữu môt chiếc váy Vera Wang "huyền thoại" thì với dòng White, giá váy chỉ còn khoảng từ 1.000-1.500 USD (từ 20-30 triệu đồng).

Váy cưới ngoại luôn chiếm ưu thế về form dáng và chất liệu

White by Vera Wang và Bliss by Monique Lhuillier đều được các nhà thiết kế danh tiếng của hai thương hiệu thiết kế, mang đậm dấu ấn của thương hiệu, nhưng tối giản và nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa, lý do mà dòng váy này có giá "mềm" bởi chúng được sản xuất tại đất nước thứ 3 để giảm giá thành nhân công cũng như nguyên vật liệu. Không vì thế mà dòng váy bình dân bị lép vế, ngược lại, đây chính là những chiếc váy biến ước mơ sở hữu váy cưới hàng hiệu của mọi tân nương thành hiện thực.

2. Canh mùa sale

Nhà phân phối váy cưới lớn nhất tại Mỹ, cái tên khá quen thuộc với các cô dâu Việt- David's Bridal, nơi phân phối váy cưới từ các thương hiệu như White by Vera Wang, Melissa Sweet, Galina, Oleg Cassini,...thường xuyên có những đợt sale "khủng". Thông thường, trên website của David's Bridal luôn có những khuyến mãi rất hấp dẫn như miễn phí vận chuyển tại Mỹ, miễn thuế, giảm 10%,... vì vậy, mua váy cưới trên website này, các cô dâu sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí so với mua trực tiếp tại cửa hàng của David' Bridal.

Không những thế, vào những dịp lễ lớn như Giáng sinh, năm mới, Lễ Tạ ơn, Black Friday...hãng luôn có những đợt sale lên tới 50% đến 70% cho hầu hết toàn bộ váy cưới và phụ kiện. Chỉ tính riêng vào dịp năm mới 2016, những chiếc váy White by Vera Wang được sale 50% chỉ còn khoảng 500 USD (11 triệu đồng), váy từ hãng Galina được sale chỉ còn hơn 400 USD (9 triệu đồng). Có thể dễ thấy rằng với giá bán này, những chiếc váy cưới hàng hiệu từ Mỹ chỉ bằng giá với váy thiết kế trong nước, thậm chí có phần...rẻ hơn.

3. Mua váy cưới preowned (đã qua sử dụng)

Việc mua bán váy cưới đã qua sử dụng tại các nước khá phổ biến nhưng lại còn rất lạ lẫm tại Việt Nam. Tại Mỹ, Anh, Singapore,...thậm chí còn có những trang web, forum hay công ty trực tiếp kinh doanh váy cưới đã qua sử dụng. Dạo một vòng các website uy tín nhất như Ebay, Tradesy, Preownedweddingdress.com,... có thể thấy cả người bán và người mua của thị trường này khá nhộn nhịp. Các cô dâu tương lai có thể dễ dàng tìm thấy chiếc váy cưới "định mệnh" đến từ hàng trăm, hàng ngàn thương hiệu đến từ khắp nơi trên thế giới với giá chỉ bằng 30%-50% giá mua mới. Vì lễ cưới tại nước ngoài thường tổ chức đơn giản, ấm cúng tại nhà thờ hoặc chỉ mời số lượng khách hạn chế, do đó, những chiếc váy cưới đã qua sử dụng này thường ở tình trạng...như mới. Hơn nữa, những website và forum uy tín đều có bộ phận thẩm định khá nghiêm ngặt về thông tin người bán, tránh tình trạng lừa đảo, gian dối.

Giao diện của một website bán váy cưới đã qua sử dụng

