Tư vấn ngày cưới cho cô dâu hơn chú rể 9 tuổi

Mình muốn hỏi về xem ngày cưới hỏi tốt xấu. Mình là nữ sinh năm 1985 và bạn trai mình sinh ngày năm 1994. Hai đứa chênh nhau tới 9 tuổi lận, không biết mình chọn ngày 26/12/2015 làm lễ vu quy nhà gái, còn 27/12/2015 làm lễ rước dâu và tân hôn bên nhà trai, ngày như vậy có tốt không? Ngoài ra tuổi hai đứa là nằm trong tứ hành xung không biết có sao không?

Tư vấn tham khảo:

Bạn sinh năm 1985 tuổi Ất Sửu mệnh Hải trung Kim. Bạn trai của bạn sinh năm 1994 tuổi Giáp Tuất mệnh Sơn đầu Hỏa.

Vấn đề bạn hỏi về hai tuổi Ất Sửu - Giáp Tuất nằm trong tứ hành xung (Thìn - Tuất - Sửu - Mùi) không ảnh hưởng đến hạnh phúc của bạn.

Mọi người thường quan niệm Dần - Thân - Tỵ - Hợi, Thìn - Tuất - Sửu - Mùi, Tý - Ngọ - Mão - Dậu là ba nhóm Tứ hành xung và bốn con giáp trong mỗi tứ hành xung đều xung khắc lẫn nhau. Nhưng như vậy là hiểu chưa đúng.

Để lập nên các nhóm tứ hành xung là do âm dương ngũ hành gồm can - chi. Có 12 chi là 12 con giáp và 10 can trong đó, quy ước:

+ Dần, Mão là Mộc

+ Tị, Ngọ là Hỏa

+ Thân, Dậu là Kim

+ Tý, Hợi là Thủy

+ Thìn, Sửu, Mùi, Tuất là Thổ.

Xét theo xung khắc Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ, Thuỷ khắc Hoả, Hoả khắc Kim, các con giáp chỉ xung theo từng cặp là: Dần – Thân, Tị - Hợi, Thìn – Tuất, Sửu – Mùi, Tí – Ngọ, Mão – Dậu. Như vậy, tuổi Ất Sửu và Giáp Tuất không xung.

Tuy nhiên vì mệnh hai bạn có xung khắc (Hỏa khắc Kim), hơn nữa cô dâu lại lớn tuổi hơn chú rể nên có thể hai bạn sẽ xảy ra những bất đồng, tranh cãi. Để giữ được hạnh phúc của mình bền vững lâu dài hai bạn cần thường xuyên điều chỉnh lối sống, sở thích... cho hài hòa là được.

Tuy bạn không nói rõ ngày 26/12/2015 và ngày 27/12/2015 là ngày âm lịch hay dương lịch nhưng chúng tôi cũng sẽ tư vấn cho bạn về hai ngày này như sau:

- 26/12/2015 (dương) tức ngày 16/11/2015 (âm) ngày Bính Tý (Thủy) là ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Thiên tài, Quan nhật, Thiên phúc, Trực tinh...

- 27/12/2015 (dương) tức 17/11/2015 (âm) ngày Đinh Sửu (Thủy) là ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Địa tài, Âm đức, Lục hợp, Kim đường...

Như vậy hai ngày này đều tốt cho hôn sự.

Còn nếu ngày 26/12 và 27/12 là ngày âm lịch, đã là 26 và 27 Tết nên ít khi tổ chức cưới xin vì cận Tết, công việc chuẩn bị khó được chu đáo.

Châu Long