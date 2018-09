Tự thiết kế và in thiệp đám cưới độc đáo

Thiệp cưới cá tính có thể in hình cưới của đôi uyên ương hay được in trên những chất liệu lạ, thô mộc hay có hình vẽ ấn tượng.

Nhiều cô dâu chú rể không muốn sử dụng các mẫu thiệp cưới phổ biến hiện nay với hoa văn long phụng, sắc màu cổ điển, thay vào đó họ muốn tạo ra mẫu thiệp mời ghi dấu ấn cá nhân riêng. Để có được sản phẩm độc đáo, uyên ương có thể tự thiết kế hoặc nhờ bạn bè chuyên về đồ họa giúp đỡ tạo nên tấm thiệp lạ. Sau khi đã có bản vẽ, bạn nên in thử ở vài cửa hàng in trước khi in hàng loạt.

1. Các ý tưởng thiết kế thiệp

- Thiệp có tên cô dâu chú rể: Hai chữ cái đầu tiên trong tên của đôi uyên ương lồng vào nhau hoặc cách điệu vừa tạo nét truyền thống, lãng mạn, vừa ghi dấu ấn cá nhân. Ngoài ra, biểu tượng chữ lồng cũng được nhiều người cho là thể hiện sự gắn bó lâu dài, phù hợp với không khí đám cưới.

- Chọn hoa văn vintage: Hiện nay thiệp cưới chủ yếu là in hoa văn long phụng, nhưng với đám cưới hiện đại, cô dâu chú rể lại chuộng họa tiết hoa lá. Khi tự thiết kế thiệp, bạn có thể chọn hoa văn phù hợp với sở thích cũng như phong cách đám cưới để mỗi tấm thiệp gửi tới khách mời sẽ là điểm nhấn đáng nhớ.

- Sử dụng chữ viết tay: Bên cạnh những xu hướng đương đại cho thiệp cưới, kết hợp chữ viết tay trên tấm thiệp cũng là một ý tưởng rất thanh lịch và không bao giờ lỗi mốt, đặc biệt là với những đám cưới độc đáo.

- Thiệp cưới đặc biệt: Nhiều cô dâu chú rể luôn muốn tạo sự độc đáo cho đám cưới và ngay từ những tấm thiệp cũng vậy. Thiệp cưới cá tính có thể in hình cưới hay in trên những chất liệu lạ, thô mộc hay có hình vẽ ấn tượng, tùy theo ý tưởng của cô dâu chú rể.

2. Địa chỉ in thiệp cưới

Uyên ương nên in thử trước 2 - 3 thiệp, sau đó mới in hàng loạt để tránh sai sót về màu sắc, độ đậm nhạt. Bạn có thể tham khảo một số địa chỉ dưới đây để in thiệp mời cho ngày trọng đại:

- Tại Hà Nội:

+ Các cửa hàng in quang trường Mỹ thuật công nghiệp

+ Công ty in Printopia

- Tại TP HCM

+ Thiệp cưới Ý tưởng

+ Thiệp cưới Cupi

+ Thiệp cưới Nemo

Linh Linh

Ảnh: Onewed