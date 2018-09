Tự thiết kế thiệp cưới cho hôn lễ mùa xuân

Giá thành một tấm thiệp tự thiết kế hiện nay dao động từ 5.000-7.000 đồng, kiểu dáng trẻ trung, độc đáo, phù hợp với uyên ương cá tính.

Hiện nay, nhiều cô dâu chú rể muốn tự chuẩn bị thiệp cho đám cưới của mình. Để vừa dung hòa với gia đình, vừa thể hiện cá tính, uyên ương nên dành tự thiết kế thiệp cho khách mời của hai người, còn lại cha mẹ vẫn sẽ đặt in thiệp truyền thống để mời họ hàng, khách lớn tuổi.

Nếu khéo tay, cô dâu chú rể có thể sử dụng phần mềm đồ họa để tự thiết kế thiệp hoặc nhờ tới sự trợ giúp của bạn bè. Bạn nên xác định mẫu thiệp để dễ dàng lên ý tưởng. Thiệp cưới dành cho bạn bè có thể mang kiểu dáng như tấm postcard in trên hai mặt, hoặc như một tấm ảnh.

Với chi phí in, thường các nhà in đưa ra giá khoảng 6.000-12.000 đồng cho một bản in hai mặt, khổ A4. Bạn nên thiết kế thiệp nhỏ gọn, khoảng nửa khổ A4, vừa gọn vừa có giá thành hợp lý. Khi tự thiết kế thiệp cưới, cô dâu chú rể cũng nên đặt in thêm phong bì, hoặc tự tay gấp phòng bì để đựng thiếp, tạo sự trang trọng khi chuyển tới tay khách mời.

Vào mùa xuân, thiệp cưới in hoa được uyên ương ưa chuộng vì vẻ đẹp lãng mạn, phù hợp với không khí. Ngoisao.net sẽ giới thiệu những mẫu thiệp cưới hoa đẹp để cô dâu chú rể tham khảo và lựa chọn mẫu cho tấm thiệp tự thiết kế của mình:

Thiệp cưới tông màu tím đang hot trong năm nay với trang trí hoa nhẹ nhàng.

Cô dâu chú rể có thể chọn bộ thiệp in hoa màu sắc cho đám cưới.

Kiểu hoa hồng vintage luôn được cô dâu chú rể yêu thích vì vẻ đẹp lãng mạn.

Với uyên ương cá tính, cách kết hợp màu sắc đối lập, ấn tượng sẽ là cách tạo dấu ấn đặc biệt.

Thiệp cưới trẻ trung có thể mang kiểu dáng như tấm postcard in trên hai mặt, hoặc như một tấm ảnh.

Khách mời sẽ ghi nhớ tấm thiệp kiểu dáng độc đáo và ấn tượng với đám cưới của bạn.

Thiệp kiểu dáng hình tròn lạ mắt là lựa chọn sáng tạo cho uyên ương.

Kiểu thiệp lấy cảm hứng từ những bức tranh màu nước mang tới vẻ đẹp mềm mại.

Linh Linh

Ảnh: BelleMag