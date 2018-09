Triển lãm cưới ấn tượng 'The story of love'

Các cặp đôi có cơ hội thử váy cưới miễn phí, trải nghiệm ngồi trên siêu xe limousine khi tham gia triển lãm.

“The story of love” là triển lãm cưới lần đầu tiên do Dong Phuong Group (Tập đoàn sở hữu hai thương hiệu Le Dong Phuong và The ADORA) kết hợp Việt Á Media tổ chức. Triển lãm sẽ diễn ra vào hai ngày 9 và 10/4, tại Trung tâm Yến tiệc và Hội nghị The ADORA Nguyễn Kiệm với sự tham gia của gần 40 thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ cưới.

“The story of love” lấy ý tưởng độc đáo về tình yêu của đôi chim công - biểu tượng của tình yêu chung thủy, nồng thắm, hạnh phúc lứa đôi. Triển lãm cưới này sẽ đưa bạn vào không gian lãng mạn, huyền bí, nơi bạn có thể cảm nhận mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu với những câu chuyện mang màu sắc riêng diệu kỳ. Đến với triển lãm, khách tham quan không chỉ thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm thông tin cho ngày cưới của mình mà còn mãn nhãn với những khu vực trưng bày, tất cả đều được các đơn vị tham gia trang trí, đầu tư công phu và có quy mô hoành tráng.

Câu chuyện về tình yêu chung thủy, nồng thắm của đôi chim công là ý tưởng cho triển lãm cưới "The story of love".

Ngoài không gian trưng bày ấn tượng, triển lãm cưới còn có nhiều hoạt động thú vị thu hút sự chú ý của khách tham quan. Các cặp đôi chuẩn bị tổ chức cưới sẽ được trang điểm, làm tóc và thử váy cưới miễn phí cho cô dâu; chiêm ngưỡng màn trình diễn các bộ sưu tập thời trang từ những thương hiệu nổi tiếng như Joli Poli, Milan; tham gia lớp học nấu ăn với đầu bếp nước ngoài hay tư vấn tâm lý hôn nhân, gia đình.

Tại triển lãm cưới, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm ngồi trên siêu xe limousine, nắm tay bạn đời bước lên sân khấu cưới lộng lẫy, tận mắt chiêm ngưỡng chiếc bánh cưới đặc biệt từ Dong Phuong Group. Đặc biệt, khách tham dự còn chứng kiến một màn cầu hôn bất ngờ trên sân khấu của một cặp đôi may mắn được lựa chọn.

Cùng người ấy ngồi trên siêu xe limousine, nắm tay nhau bước vào hôn lễ sẽ là những trải nghiệm thú vị cho các cặp đôi.

"The story of love" cũng sẽ là nơi để gần 40 thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ cưới thể hiện tài năng của mình. Các studio chuyên chụp hình cưới như Orange Studio, Ngọc Huy Studio, Lucky Anh & Em. Đơn vị wedding planner như: Kiss wedding, Honey Bee, Dream wedding, xe hoa Saigon Limo, trang sức PNJ, Miracle, DoJi, thiệp cưới, quà tặng... Họ sẽ giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ mới cho mùa cưới năm nay và dành những ưu đãi đặc biệt trong năm cho khách trong hai ngày triển lãm. TodayTV, YouTV, HTV1, cuoihoivietnam.com bảo trợ thông tin cho chương trình.

Triển lãm sẽ diễn ra vào 9h - 21h30, ngày 9 - 10/4, tại Trung tâm Yến tiệc và Hội nghị The ADORA, 371 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM. Chương trình vào cửa tự do. Tham khảo thông tin chi tiết về chương trình,ưu đãi từ các đơn vị tham gia triển lãm website chương trình hoặc tại đây.

Những bộ sưu tập váy cưới mới nhất từ thương hiệu Joli Poli sẽ được trình diễn trong triển lãm.

Tất cả các cặp đôi tới đặt tiệc tại hệ thống 7 trung tâm Dong Phuong Group trong thời gian diễn ra chương trình đều có cơ hội được nhận:

- Một cặp nhẫn cưới có giá trị 5 triệu đồng từ thương hiệu PNJ.

- Voucher mua trang sức cưới trị giá 10 triệu đồng tại PNJ.

- Một cặp nhẫn đính hạt kim cương có giá trị 12 triệu đồng từ thương hiệu Miracle.

- Voucher trị giá 2 triệu đồng khi mua nhẫn cưới tại Cartino.

- Voucher trị giá 2 triệu đồng khi thuê xe Limousine từ Saigon Limo.

- Voucher chụp hình cưới miễn phí từ studio Ngọc Huy trị giá 5 triệu đồng.

- Voucher trị giá 5 triệu đồng khi chụp hình cưới tại MiMi studio.

- Voucher chụp hình cưới trị giá 5 triệu đồng từ studio Sơn wedding.

- Voucher chụp hình cưới trị giá 3 triệu đồng từ studio Lucky Anh & Em.

- Voucher chụp hình cưới trị giá 3 triệu đồng từ studio DL Duy.

- Voucher trị giá 3 triệu đồng khi đặt thiệp tại Thiệp cưới Ý tưởng.

- Miễn phí thuê váy cưới trị giá 10 triệu đồng và voucher chụp hình cưới phim trường từ Orange studio.

- Voucher trị giá 10 triệu đồng và voucher trị giá 20 triệu đồng khi thuê hoặc mua áo cưới từ thương hiệu Joli Poli.

- Voucher làm nail cô dâu trị giá 100.000 đồng tại Honey Nail.

- Ưu đãi đặc biệt khi mua căn hộ I-home.

(Nguồn: Dong Phuong Group)