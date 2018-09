Trang trí đám cưới với chi phí dưới 20 triệu đồng

Với chi phí tối đa 20 triệu đồng, cô dâu chú rể đã có thể tự trang trí cho mình một đám cưới đẹp cùng hoa tươi, ánh nến lung linh và các chi tiết độc đáo.

Đám cưới với phông từ lụa và hoa giấy đáng yêu. Ảnh: Mywedding.

Trong thực tế, với 20 triệu đồng, cô dâu chú rể có thể chọn nhiều chi tiết trang trí đám cưới hơn, sử dụng nhiều hoa tươi hơn, khiến không gian đám cưới lộng lẫy. Kinh nghiệm cơ bản mà nhiều chuyên gia tổ chức cưới chia sẻ với uyên ương vẫn là chú trọng vào chi tiết nổi bật và tiết kiệm càng nhiều càng tốt.

1. Những chi tiết trang trí cơ bản cho đám cưới

Với các cô dâu chú rể khéo tay, bạn có thể tự làm wedding planner cho mình bằng cách tìm các nhà cung cấp dịch vụ cưới, lựa chọn dịch vụ và kết hợp cho hôn lễ. Nếu thuê wedding planner, uyên ương nên nói rõ ngân sách mà mình có thể chi cho trang trí để các chuyên gia tổ chức đám cưới tư vấn cho bạn dịch vụ phù hợp nhất.

Ở đám cưới luôn có những chi tiết được chú ý nhiều nhất và đây cũng là những nơi cô dâu chú rể nên tập trung trang trí như:

- Biển chào khách: Bạn có thể mua khung tranh với giá từ 100.000 đồng - 200.000 đồng, sau đó in bảng tên và lời chào mừng, lồng vào khung và đặt ở nơi đón tiếp. Đây là cách đơn giản nhất để làm bảng tên chào mừng khách mời tới đám cưới.

- Cổng hoa: Nếu chỉ có 10 triệu đồng, cô dâu chú rể thường chỉ có thể chọn một cổng hoa đơn giản, giá khoảng 5 triệu đồng, nhưng nếu có tổng ngân sách 20 triệu, bạn có thể đặt hai cổng hoa, một chiếc ở nơi đón khách, một cổng thứ hai đặt trên sân khấu với khoảng 10 - 12 triệu đồng.

- Backdrop chụp ảnh cưới: Nếu không chọn cổng hoa trên sân khấu, cô dâu chú rể có thể đặt một backdrop nhỏ gắn hoa tươi, nhưng bạn nên chọn các loại hoa thông thường, kết hợp thêm cả lá cắm đệm để giảm chi phí. Nếu muốn backdrop lớn, bạn có thể cân nhắc chọn chất liệu giấy tiết kiệm.

- Bàn đón khách: Một bàn đón khách đơn giản thường bao gồm các chi tiết như hoa trang trí, thùng tiền mừng, khung ảnh, nến... Cô dâu chú rể nên chi khoảng 1 - 2 triệu đồng sẽ có bàn đón khách đẹp.

Thùng tiền mừng đẹp tạo điểm nhấn trên bàn đón tiếp. Ảnh: Aijin Shop Hà Nội.

- Sân khấu với phông, bánh cưới, hoa trang trí: Phông trang trí in trên bạt hiflex là lựa chọn phổ biến của hầu hết các cô dâu chú rể hiện nay. Giá in một tấm phông cho sân khấu ít nhất từ 1 triệu đồng trở lên, tùy theo chiều dài và rộng mà bạn muốn. Với kiểu dáng phông, bạn có thể nhờ bạn bè, người thân giúp đỡ hoặc thuê các hàng in có dịch vụ thiết kế.

- Thay vì trụ hoa tươi tốn kém, bạn có thể chọn trụ nến thắp sáng lung linh: Hoa tươi càng nhiều, chi phí cho đám cưới càng tốt kém. Nếu cô dâu chú rể đã đầu tư vào cổng hoa thì các trụ hoa trang trí trong đám cưới nên giảm bớt nếu không sẽ vượt ngân sách đề ra. Thay vì chọn hoa tươi, bạn có thể chọn giá nến để thắp sáng lung linh trong đám cưới buổi tối.

- Hoa bàn tiệc: Ngoài ra, với trang trí trên bàn tiệc, các cô dâu chú rể có thể sử dụng các loại quả, nến, phụ kiện phổ biến để làm đẹp. Ở nhiều hội trường tổ chức tiệc cưới, hoa trên bàn tiệc chỉ được đặt tại bàn trong khi lễ thành hôn diễn ra, sau đó đến giờ ăn tiệc, hoa sẽ được dọn đi nên các đôi uyên ương cần cân nhắc, không nên đầu tư quá nhiều ngân sách, gây tốn kém.

2. Những khoản có thể cắt giảm trong đám cưới

- Với các đồ trang trí đám cưới như dây ruy băng, đèn lồng làm đẹp không gian, uyên ương có thể tái sử dụng trong cả ngày ăn hỏi và đám cưới mà không cần mua mới. Ngoài ra, cô dâu khéo léo có thể cùng bạn bè tự cắm hoa, tự in phông hay trang trí nhà cửa... Những việc làm này vừa giúp giảm chi phí, vừa khiến bạn có nhiều kỷ niệm đẹp khi chuẩn bị cưới.

- Ngoài khâu trang trí cho đám cưới, ảnh cưới cũng là phần quan trọng cần cân nhắc kỹ. Trong phần ảnh cưới hiện nay luôn có hai album, một album chụp trước đám cưới và album chụp trong đám cưới. Theo chia sẻ của nhiều đôi uyên ương đã cưới, nếu không đủ ngân sách, bạn có thể không chụp ảnh và không in album trước đám cưới. Bởi lẽ, thực tế nhiều cô dâu chú rể không hề xem lại album cưới sau khi ngày trọng đại kết thúc, hơn thế, việc chụp album cưới bình thường cũng tiêu tốn ít nhất từ 5 triệu đồng tới hàng chục triệu đồng. Vì vậy nếu cảm thấy không thực sự cần thiết thì cô dâu chú rể có thể cắt bỏ phần chụp ảnh.

Tuy nhiên, một số tân lan tân nương lại khuyên nên đầu tư vào phần chụp ảnh cưới phóng sự trong đám cưới để ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất. Vì bộ ảnh phóng sự ghi lại không khí toàn cảnh trong đám cưới sẽ là kỷ niệm đáng nhớ, như một bộ phim quay chậm giúp bạn dễ dàng hình dung lại ngày cưới.

Linh Linh