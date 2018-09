Trải nghiệm tiệc cưới mẫu miễn phí tại 'Đẳng cấp mới ngày chung đôi'

Các cặp đôi sẽ có cơ hội thưởng thức những món ngon phong phú do đội ngũ đầu bếp hàng đầu đến từ Hong Kong thực hiện.

Trung tâm tổ chức tiệc cưới đẳng cấp Tân Sơn Nhất Pavillon kết hợp cùng website cưới Marry.vn tổ chức sự kiện trải nghiệm "Đẳng cấp mới ngày chung đôi" vào ngày 22/4, tại 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM. Các cặp đôi sẽ được tìm hiểu về chương trình ẩm thực tiệc cưới đặc sắc cùng những hoạt động bên lề hấp dẫn.

Các cặp đôi sẽ có cơ hội tham gia nhiều chương trình hấp dẫn.

Sự kiện là cơ hội để bạn trải nghiệm những dịch vụ cưới đẳng cấp 5 sao. Đây cũng là dịp để các cặp đôi "săn" được những chương trình khuyến mãi từ các nhà cung cấp dịch vụ cưới hàng đầu TP HCM với mức giá tốt. Ngoài ra, cặp đôi còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị như thử làm cô dâu, talkshow tư vấn về cưới, minigame "Thử thách tình yêu" với nhiều phần quà có giá trị.

Tại dạ tiệc thử món "Dreaming of Love", các cặp đôi sẽ có cơ hội sở hữu chương trình ưu đãi với mức giá hấp dẫn, áp dụng duy nhất vào ngày 22/4.

Các cặp đôi có thể thưởng thức những món ăn miễn phí với chủ đề "Dreaming of Love" diễn ra từ 18h đến 22h, ngày 22/4. Bạn còn có dịp thưởng lãm không gian cưới lộng lẫy, ngập tràn hoa tươi, pha lê và ẩm thực tiệc cưới cao cấp với những món ngon phong phú do đội ngũ đầu bếp hàng đầu đến từ Hong Kong thực hiện. Bên cạnh đó, tại đêm tiệc, bạn có cơ hội tham dự rút thăm may mắn với giải thưởng đặc biệt một tiệc cưới miễn phí 25 bàn tiệc tổ chức tại nhà hàng 5 sao Tân Sơn Nhất Pavillon cùng nhiều quà tặng có giá trị.

Pavillon có hệ thống sảnh tiệc sang trọng với thiết kế trần cao 9m, diện tích rộng trên 10.000 m2, mang đến không gian mở thoáng mát cùng sức chứa lên đến 3.500 khách mời.

Đăng ký tham gia ngay tại đây.

Liên hệ Pavillon - Convention Center: Địa chỉ: 202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Hotline: 096 5671688.

Web: tansonnhatpavillon.com.

Tư vấn trực tuyến: m.me/PavillonHCM/.

(Nguồn: Tân Sơn Nhất Pavillon)