Top 6 Hoa khôi áo dài chia sẻ về thiệp cưới phong cách Gatsby

Người đẹp Phan Thị Thanh Nhàn và ekip thiết kế đã mất ba tuần để hoàn thiện thiệp cưới màu vàng ánh kim.

Ảnh cưới của người đẹp bên chồng Việt kiều Douglas Viet Xuan Hoang. Phan Thị Thanh Nhàn được công chúng biết đến khi trở thành Top 6 Hoa khôi áo dài 2014. Người đẹp sau đó không chọn hoạt động nghệ thuật mà đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý của tập đoàn lớn, từng là trợ lý chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Sen, MC kênh truyền hình FBNC...

Lập ở gia đình khi gần bước sang ngưỡng tuổi 30, Thanh Nhàn muốn có một đám cưới trong mơ và hoàn hảo tới từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới, người đẹp đặt nhiều tâm huyết vào việc chọn lựa thiệp. Cô tin vào lời răn dạy của ông bà ngày xưa là "lời chào cao hơn mâm cỗ" nên muốn tạo ra tấm thiệp cưới để đời, gửi gắm lời mời trang trọng tới những vị khách quý.

Ban đầu, cô định đặt thiệp cưới ở nước ngoài, nhưng tình cờ cô biết đến trang web cuộc thi sáng tạo thủ công thế giới tại Italy và thấy thương hiệu thiệp cưới Việt. Nhờ cơ duyên hiếm có này và những lời khuyên của bạn bè, mỹ nhân 8X quyết định gửi gắm niềm tin vào đội ngũ này.

Thiệp cưới bản demo của Thanh Nhàn được tỉa, đính keo trước khi được đem in hàng loạt. Ảnh: Trà Quế Studio

"Chưa có cô dâu nào làm khó toàn bộ đội ngũ từ Giám đốc sáng tạo, họa sỹ thiết kế, nghệ nhân in lụa và nhóm hậu kỳ sản xuất như Top 6 Hoa khôi áo dài Thanh Nhàn đến vậy", Tôn Thất Nhật, quản lý kinh doanh đơn vị làm thiệp cưới cho người đẹp, tiết lộ. Vợ chồng Thanh Nhàn chọn phong cách thiệp Gatsby (phong cách quý tộc châu Âu xưa) vì cả hai đều yêu thích sự sang trọng, quý phái và mong muốn tấm thiệp có nét cá tính, nổi bật, gây ấn tượng mạnh.

Ekip thực hiện ước tính thời gian hoàn thiện thiệp cưới của Thanh Nhàn mất từ 5-6 tuần nhưng do lịch trình bận rộn của cô dâu, họ đã phải đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Trà Quế Studio

Trong suốt 3 tuần lễ, vợ chồng Thanh Nhàn và đội ngũ sáng tạo đã thực hiện và kiểm duyệt chục mẫu thiệp cưới trên mọi loại chất liệu giấy, kỹ thuật in... Cuối cùng tấm thiệp mời và thiệp báo hỷ của Thanh Nhàn không sử dụng công nghệ in kỹ thuật số mà được in hoàn toàn thủ công bằng kỹ thuật kéo lụa. Mẫu thiệp được áp dụng phương pháp laser cut, sử dụng tông màu chủ đạo vàng ánh kim trên nền thiệp đen.

Thợ cả với 20 năm kinh nghiệm của đơn vị sản xuất thiệp cưới đã kéo hai khuôn màu, sử dụng mực pha đặc biệt để tạo hiệu ứng ánh kim cho tấm thiệp của người đẹp. Ảnh: Trà Quế Studio

Mẫu thiệp cưới của Thanh Nhàn được tạo hình cánh cổng với ký tự chữ cái đầu của hai vợ chồng, mang phong cách sang trọng, cổ điển.

Trước đám cưới của Thanh Nhàn, cặp vợ chồng nổi tiếng Trấn Thành - Hari Won cũng từng đặt thiệp cưới với tạo hình cánh cổng có dán hình hai vợ chồng.

Mẫu thiệp cưới của cặp sao đình đám được in với giá 100.000 đồng/chiếc. Đây là mức giá khá cao so với mặt bằng chung.

Thiệp cưới của Trấn Thành cũng được tạo nên bằng phương pháp laser cut.

Các chi tiết trên bìa thiệp được ép kim mang phong cách cổ điển, sang trọng.

