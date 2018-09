Tiết kiệm khi chọn trang sức cưới

Cô dâu nên chọn những mẫu trang sức có tính ứng dụng cao, chất liệu không quá cao cấp để sau ngày cưới vẫn sử dụng lại được.

Trang sức cưới không nên to bản, làm lu mờ vẻ đẹp của váy cưới hay làm cô dâu già so với tuổi. Ảnh: Belle.

Khi nhắc tới trang sức cưới, nhiều người sẽ nghĩ đến những bộ nữ trang đắt tiền, được chế tác từ vàng, bạc, đá quý hay gắn kim cương sang trọng. Tuy nhiên, với từng đôi uyên ương, việc chọn trang sức nên dựa vào điều kiện kinh tế là chính, để uyên ương không phải lo lắng nhiều tới khoản chi phí lớn dành cho bộ nữ trang cưới.

1. Lựa chọn trang sức vừa đủ

Tiêu chí "vừa đủ" khi chọn trang sức là để chỉ cả chất lượng và số lượng nữ trang. Thông thường, một bộ trang sức cưới sẽ bao gồm dây chuyền, vòng tay, hoa tai, vương miện, nhưng nếu cô dâu đã đeo găng tay thì có thể bỏ qua vòng tay, hoặc nếu không quen đeo phụ kiện tóc hoặc làm tóc đơn giản, bạn cũng có thể không chọn vương miện. Một cô dâu không quá cầu kỳ nên chọn dây chuyền nhỏ kết hợp cùng hoa tai xinh xắn, để không vướng víu và cảm thấy tự nhiên trong tiệc.

Ngoài ra, trang sức cưới cũng không nên to bản, làm lu mờ vẻ đẹp của váy cưới hoặc thậm chí làm cô dâu trở nên nặng nề, già so với tuổi. Đặc biệt, nếu sử dụng trang sức vàng 24K, bạn không nên chọn các mẫu kiềng hay vòng cổ to nặng, kết cấu cầu kỳ vì màu của trang sức vàng vốn không trẻ trung như trang sức bạch kim, vàng trắng. Ngoài ra, nữ trang cưới cũng cần đồng bộ với nhẫn cưới. Nếu chọn nhẫn vàng màu, cô dâu nên chọn dây chuyền, hoa tai cũng bằng vàng, hoặc bộ trang sức bạch kim sẽ phù hợp với đôi nhẫn bạch kim lấp lánh.

Cô dâu nên chọn các mẫu trang sức đơn giản, có thể sử dụng lại sau ngày cưới. Ảnh: Greenweddingshoes.

2. Thuê hay mua trang sức

Trong cuộc sống hàng ngày, nếu không thường xuyên sử dụng các trang sức đắt tiền, cầu kỳ, hoặc không đủ ngân sách, cô dâu có thể chọn cách thuê trang sức cưới. Giá thuê nữ trang cưới khoảng 10 - 30% tổng giá trị thật của bộ trang sức. Cô dâu chú rể nên tìm tới những thương hiệu nữ trang uy tín và kiểm tra hàng cẩn thận trước khi quyết định thuê. Hiện nhu cầu thuê trang sức khá lớn nhưng mẫu mã chưa phong phú nên cô dâu chú rể cần tìm hiểu sớm, tránh tình trạng không tìm được bộ dây chuyền, vòng tay, hoa tai ưng ý.

Ngoài ra, các đôi uyên ương cũng có thể chọn cách mua bộ trang sức mỹ ký giá thành tiết kiệm hơn nhiều so với nữ trang đắt tiền. Sau khi dùng xong, bạn có thể lưu giữ trong tủ, giữ làm kỷ niệm đẹp về ngày trọng đại.

3. Kết hợp trang sức hợp váy cưới

Với cô dâu, chiếc váy cưới vẫn là yếu tố quyết định làm nên vẻ đẹp lộng lẫy của bạn trong lễ cưới. Để váy thêm đẹp, bạn cần lưu ý một số đặc điểm khi kết hợp váy cùng trang sức cưới. Những bộ trang sức cầu kỳ sẽ tô điểm cho chiếc cổ cao hay khuôn ngực tròn đầy khi cô dâu diện váy quây, váy cắt cúp tinh tế. Với những mẫu váy có tay hay cao cổ, trang sức nên đơn giản, nhẹ nhàng vì bản thân chiếc váy đã khá cồng kềnh và lộng lẫy.

Trang sức cưới là phụ kiện không thể thiếu để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô dâu. Nhưng chính nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi của bạn mới là "trang sức" đáng chú ý nhất với khách mời. Cô dâu có thể cân đối ngân sách cho trang sức bằng cách đi thuê, mua những bộ nữ trang đính pha lê, hạt cườm bình thường hay thậm chí mượn của bạn bè, người thân, miễn sao những phụ kiện đó phù hợp, đẹp nhất với bạn.

Linh Linh