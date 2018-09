Tiệc cưới 'Vẻ đẹp pha lê huyền bí' với sắc tím Ultra Violet - màu của năm 2018

Do cô dâu chú rể không có mặt ở Việt Nam nên khối lượng công việc wedding planner phải đảm nhiệm nhiều hơn hẳn so với đám cưới thông thường. Cả ekip đã cùng bố mẹ cô dâu lên toàn bộ kế hoạch cưới, thống nhất ý tưởng tiệc cưới, đặt may váy cưới, áo dài cô dâu, lên danh sách khách mời, đặt lịch quay phim, chụp ảnh cho đến các thực hiện các công việc tỉ mẩn như trang trí phòng tân hôn,... Mọi sự trao đổi giữa ekip và cô dâu đều diễn ra qua ứng dụng Facetime kể cả việc chọn váy, áo dài cưới cho tân nương.