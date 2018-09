Tiệc cưới chủ đề 'Người đẹp và quái vật' của cặp quen nhau từ thời mặc bỉm

Hai gia đình là bạn của nhau, cô dâu và chú rể đã thân thiết từ bé nhưng tới năm học cấp 3 mới chính thức yêu đương.

Câu chuyện của Tracey và Calvin bắt đầu từ khi họ còn là những đứa trẻ. Hai gia đình là bạn bè của nhau, nhưng chỉ tới khi Tracey và Calvin học trung học, người này mới thực sự theo đuổi người kia. Bố mẹ của chú rể, ông Peter Truong và bà Judy Chau, là người gốc Việt sinh sống tại Canada.

Một lần, ở buổi biểu diễn tại trường, Tracey và Calvin đã đóng chung trong vở kịch Beauty and the Beast (Người đẹp và quái vật). Vì thế, câu chuyện này, một cách vô tình, đã trở thành biểu tượng cho tình yêu của hai người.

Ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, Calvin đã tặng cho Tracey món quà trang trí bằng hoa hồng và sau này, như một thông lệ, anh đều tặng cho "một nửa" của mình món đồ trang sức liên quan đến loài hoa này trong mỗi dịp nào đó. Tròn 7 năm yêu nhau, Calvin đã quỳ dưới chân của Tracey và trên tay cầm một chiếc nhẫn khắc hoa hồng để nói lời cầu hôn với nàng.

Tất cả những điều đó là lý do khiến cặp thanh mai trúc mã quyết định chọn chủ để Beauty and the Beast cho hôn lễ của mình.

Tracey và Calvin chọn địa điểm tổ chức tiệc cưới ở ngoài trời để phù hợp với màu sắc lãng mạn và cổ tích của bộ phim hoạt hình Disney.

Họ chọn tone màu dịu nhẹ vintage cho phần trang trí, nhấn nhá sắc đỏ của hoa hồng.

Khu vực photobooth được dựng lên từng những cuốn sách nhuốm màu thời gian.

Tracey và Calvin đã đưa nhiều chi tiết liên quan đến chuyện tình yêu của họ vào trong tiệc cưới, chẳng hạn như những bông hoa hồng bằng chocolate...

Những quả dâu tây nhúng chocolate tạo hình hoa hồng cũng chính là món quà mà cả hai từng làm tặng nhau vào dịp Valentine.

Bên trong phòng tiệc được trang trí bằng tone màu hồng và vàng ánh kim sang trọng, cổ điển.

Bánh cưới độc đáo với tạo hình như những tách trà xếp chồng lên nhau. Ngay cả con dao cắt bánh cũng được trang trí bằng họa tiết hoa hồng.

Chú rể Calvin sau khi nói lời thề nguyền đã dành tặng cô dâu một bài hát về tình yêu.

