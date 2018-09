Thiệp cưới trẻ trung kiểu postcard

Vì thiệp in trọn vẹn trên một tờ giấy nên nếu chọn mẫu giấy nhỏ, chi phí in ấn sẽ rẻ hơn thiệp truyền thống và uyên ương có tự thiết kế thiệp cho riêng mình.

Nhiều cô dâu chú rể không còn thích kiểu thiệp gấp hai tờ cổ điển, mà thay vào đó, mẫu thiệp đơn giản, một tờ, in trên hai mặt giấy như tấm postcard sẽ là lựa chọn thú vị khi gửi tới khách mời. Thiệp mời xinh xắn sẽ thể hiện phong cách, cá tính của đôi uyên ương và tạo ấn tượng đầu tiên với những vị khách.

Thiệp cưới dạng postcard thường có khổ A6 nhỏ gọn và hiện đại. Tấm thiệp được in hai mặt trên giấy cứng, có thể không cần phong bì nếu cô dâu chú rể không quá cầu kỳ. Bản thân tấm thiệp đẹp đã là một tác phẩm nghệ thuật và chắc chắn các khách mời sẽ thích thú khi nhận được tấm bưu thiếp đặc biệt cho ngày cưới. Vì thiệp in trọn vẹn trên một tờ giấy nên nếu chọn mẫu giấy nhỏ, chi phí in ấn sẽ rẻ hơn thiệp truyền thống và uyên ương có tự thiết kế thiệp cho riêng mình.

Linh Linh

Ảnh: Weddingchicks