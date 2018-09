Thiệp cưới postcard màu sắc lãng mạn

Nhiều ngôi sao như Jennifer Phạm, 'Giáo sư' Xoay hay Phạm Quỳnh Anh chọn thiệp cưới như một tấm postcard đáng yêu.

Với xu hướng mong muốn tìm được các chi tiết lạ cho đám cưới, nhiều cô dâu chọn điểm nhấn là thiệp cưới lạ mắt, ấn tượng. Thiệp cưới postcard (dạng bưu thiếp) là một lựa chọn mới mẻ. Tấm thiệp được thiết kế như một tấm bưu thiệp, có kích thước nhỏ gọn, được in hai mặt hoặc gập đôi với kiểu dáng xinh xắn.

Trong số các sao Việt, một số người cũng chọn kiểu thiệp cách tân, đơn giản như tấm bưu thiếp. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thiết kế thiệp như một phong bì nhỏ, còn trên thiệp của "Giáo sư" Xoay, lời mời lại được chăm chút, phù hợp với từng khách mời. Cuối năm 2012, Hoa hậu Jennifer Phạm cũng gửi tới bạn bè tấm thiệp dạng postcard dày dặn, in trên hai mặt giấy với sắc màu tím lãng mạn.

Mùa cưới sắp tới, uyên ương có thể tự thiết kế và in tấm thiệp cho riêng mình. Nếu tự làm, bạn nên in thử trước 2 - 3 mẫu tại nhiều nhà in khác nhau để biết rõ màu sắc thật và chọn nhà in chất lượng tốt nhất. Những đôi uyên ương không muốn mất nhiều thời gian nên đặt nhà thiết kế làm thiệp theo ý tưởng của mình. Cô dâu chú rể có thể tham khảo một số mẫu thiệp postcard đẹp, màu sắc nhẹ nhàng, phù hợp cho không khí đám cưới mùa thu dưới đây.

Mặt trước và mặt sau thiệp với hình ảnh cây tình yêu lãng mạn.

Thiệp cưới dạng postcard thường có thiết kế đơn giản, một mặt in lời mời với ngày giờ, hình trang trí nhẹ nhàng, mặt sau có họa tiết đơn gian.

Hình ảnh lá vàng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho không khí ngày thu.

Một kiểu thiệp với màu nâu, cam sẫm, vàng là tông màu chủ đạo của mùa thu.

Thiệp cưới in hình hoa hướng dương mang tới vẻ rạng rỡ cho đám cưới ngày lạnh.

Thiệp cưới với hình ảnh cây hạnh phúc.

Hoa cỏ luôn là họa tiết trang trí được yêu thích trong cả bốn mùa.

Thiệp cưới nhẹ nhàng cho cô dâu chú rể thích đơn giản nhưng vẫn muốn phụ kiện cưới hiện đại.

Mặt trước và mặt sau tấm thiệp với họa tiết lá vàng.

Linh Linh

Ảnh: Paperweddingdivas