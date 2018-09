Thiệp cưới hoàn hảo cho đám cưới ở biển

Mỗi tấm thiệp được thiết kế riêng phù hợp với không khí, phong cách của đám cưới.

Trước ngày trọng đại, thiệp cưới cần được cô dâu, chú rể chăm chút kỹ lưỡng bởi đó là thông điệp đầu tiên đôi uyên ương gửi tới khách mời. Mỗi tấm thiệp được thiết kế riêng, phù hợp với không khí đám cưới và thể hiện cá tính, thẩm mỹ của cô dâu, chú rể.

Màu sắc thiệp cưới mang phong cách biển cả khá đa dạng, nhưng đa số các đôi uyên ương sử dụng tông màu xanh của biển, trời, màu trắng của mây bồng bềnh, màu hồng tím của hoàng hôn hay màu vàng nhạt của bãi cát để làm sắc màu chủ đạo. Ngoài màu sắc, các cặp đôi còn có thể tạo sự đặc biệt bằng cách sử dụng chính những chất liệu từ biển cả để trang trí cho thiệp, đó có thể là vỏ ốc, vỏ sò, con sao biển, hình vẽ ngọn hải đăng, cây dừa... giống như bạn mang cả biển cả tới đám cưới.

Bạn nên in thiệp cưới trước hôn lễ khoảng một tháng. Thời gian in thiệp khoảng 7-10 ngày, vì vậy, bạn không nên đặt thiệp quá cận "giờ G". Ngoài việc chọn thiệp theo số lượng khách mời, uyên ương nên in thêm khoảng 30-50 thiệp dự phòng để nếu viết hỏng hay cần mời thêm khách vào phút chót, bạn vẫn có đủ thiệp trang trọng.

