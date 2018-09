Thể hiện tình yêu với 'nửa kia' bằng nhẫn đính hôn Infinity Love

Bộ sưu tập "Only you": Phát triển từ kiểu dáng nhẫn đính hôn cổ điển được nhiều phụ nữ yêu thích, bộ sưu tập "Only you" là những thiết kế tối giản với một viên kim cương duy nhất được gắn trên 4 hay 6 chấu, tuy không cầu kỳ nhưng lại thanh lịch và hiện đại. Viên kim cương 99 giác cắt được gắn cao trên đai nhẫn giúp ánh sáng khúc xạ tốt, rực rỡ hơn, đồng thời tạo cảm giác thanh thoát cho chiếc nhẫn.