Tặng catologue cưới tại Triển lãm HWP

Sau 5 năm liên tiếp tổ chức thành công, năm nay, chương trình "Triển lãm cưới và du lịch trăng mật HWP" lần thứ 6 sẽ phát tặng 10.000 cuốn catalogue Cưới HWP cho tất cả khách tham quan triển lãm trong ba ngày 15,16,17/8 tại khách sạn Hanoi Daewoo - 360 Kim Mã, Hà Nội. Trong catalogue này, các đôi tình nhân sẽ tìm thấy những điều thiết yếu cần chuẩn bị cho ngày trọng đại của cuộc đời, từ các dịch vụ cưới thời thượng, xu hướng thời trang mới nhất của các thương hiệu áo cưới nổi tiếng cả trong và ngoài nước, cách trang hoàng tổ ấm của đôi uyên ương đến những tour du lịch trăng mật ngọt ngào.

Ảnh bìa 110.000 cuốn Catalogue cưới phát miễn phí trong ba ngày triển lãm 15, 16, 17/8.

Với độ dày 228 trang, catalogue gồm nhiều nội dung đặc sắc liên quan tới cưới hỏi như: trang phục, trang sức - phụ kiện, album - studio ảnh, làm đẹp, hoa - xe, thiệp mời, bánh, tiệc - địa điểm, dịch vụ cưới hỏi trọn gói - weddingplanner, décor, du lịch trăng mật… Đặc biệt, mục "phiếu giảm giá" tại phần cuối của catalogue năm nay tiếp tục đem đến cho các đôi uyên ương những cơ hội mua sắm với mức giá ưu đãi hấp dẫn.

Trình diễn thời trang cưới đêm 15 và 16/8 với sự xuất hiện của dàn sao, vedette hàng đầu làng mẫu.

Triển lãm cưới HWP 2014 còn diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, hấp dẫn như: màn cắt bánh cưới HWP khổng lồ cùng tháp rượu sâm panh trong buổi khai mạc lúc 10h, ngày 15/8; hai đêm trình diễn thời trang cưới ngày 15 và 16/8 với các thương hiệu áo cưới hàng đầu hiện nay và mini show của ca sĩ Tuấn Hưng; gameshow “Cặp đôi hoàn hảo” từ ngày 15 đến ngày 17/8 mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho các cặp đôi. Ngoài ra, khuôn khổ triển lãm còn diễn ra nhiều chương trình ca múa nhạc, nghệ thuật vẽ tay Henna do các nghệ nhân đến từ Malaysia thực hiện, chụp ảnh - check in nhận quà, bốc thăm may mắn… với nhiều giải thưởng giá trị.

Gameshow “Cặp đôi hoàn hảo” diễn ra sôi động, liên tiếp trong 3 ngày triển lãm.

Triển lãm cưới này do Tạp chí Travellive phối hợp với Cục Xúc tiến du lịch Malaysia và Khách sạn Hanoi Daewoo tổ chức, được tài trợ bởi Ngân hàng VP Bank, Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ và Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Vietnam Airlines là nhà tài trợ vận chuyển của sự kiện. Triển lãm vào cửa tự do và sẽ diễn ra từ 9h, các ngày 15, 16, 17/8, tại Khách sạn Hanoi Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội. Thông tin chi tiết truy cập: http://www.vntravellive.com/dangkytrienlamcuoi.

