Sự hòa hợp tuổi của nữ tuổi 1990 và nam 1986

Tuổi Canh Ngọ và Bính Dần có nhiều điểm hòa hợp, cũng có xung khắc, nhưng không đáng ngại.

Em là nữ, sinh ngày 16/4/1990, còn bạn trai em sinh ngày 22/1/1986. Chúng em dự tính vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 dương lịch năm 2016 sẽ kết hôn. Nhưng em nghe nhiều người nói là tuổi của em và bạn trai không hợp nhau. Nhờ Ngoisao.net tư vấn giúp.

Tư vấn tham khảo:

Bạn sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ, mệnh Lộ bàng Thổ, thuộc cung Cấn (Thổ). Bạn trai của bạn sinh năm 1986 tuổi Bính Dần mệnh Lư trung Hỏa, thuộc cung Khôn (Thổ).

- Hai tuổi Canh Ngọ và Bính Dần khi kết hôn với nhau sẽ phạm Thiên can xung. Bính xung Canh. Nhưng Canh lại xung Giáp chứ không xung Bính. Theo kinh nghiệm dân gian, nếu Thiên can của chồng xung khắc với Thiên can của vợ thì cũng không có gì bất lợi cho hôn nhân. Người chồng sẽ khắc chế được vợ, không bị vợ bắt nạt hay lấn lướt.

- Địa chi của hai tuổi Canh Ngọ - Bính Dần thuộc vòng Tam hợp (Dần - Ngọ - Tuất) nên hai bạn sẽ luôn quấn quýt bên nhau.

- Theo ngũ hành trong mệnh niên thì mệnh Hỏa của bạn trai bạn sẽ sinh phù cho mệnh Thổ của bạn. Chồng bạn sẽ là trụ cột trong gia đình.

- Theo Du niên mệnh quái trong Dịch học nếu nữ thuộc cung Cấn (Thổ) kết hôn với nam thuộc cung Khôn (Thổ) thì sẽ được cung Sinh khí, tốt cho hôn nhân. Gia đình bạn sẽ làm ăn thuận lợi, luôn đầm ấm, sung túc, con cái khỏe mạnh, thành đạt.

Như vậy nếu có người nói tuổi hai bạn không hợp nhau là chưa chính xác.

Châu Long