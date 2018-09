Sự hòa hợp khi kết hôn của tuổi Thìn và tuổi Tý

Nữ tuổi Mậu Thìn và nam tuổi Giáp Tý có cả xung khắc, hòa hợp, nhưng tùy theo sự gắn bó, cố gắng mà có thể giữ gìn hạnh phúc.

Tôi là nữ tuổi Mậu Thìn (1988), bạn trai tuổi Giáp Tý (1984). Chúng tôi quen nhau cũng lâu, vì bạn trai theo đạo nên không quan tâm tuổi tác. Nhưng tôi xem qua có thấy, hai tuổi này cưới nhau sẽ khắc mạng, sự nghiệp lận đận, con cái không trọn vẹn. Tôi khá hoang mang và lo lắng, vì bỏ thì không nỡ, mà tương lai như vậy thì thấy cũng sợ hãi. Nhờ Ngoisao.net tư vấn giúp.

Tư vấn tham khảo:

Bạn sinh năm 1988 tuổi Mậu Thìn mênh Đại lâm Mộc, thuộc cung Chấn (Mộc). Bạn trai của bạn sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý, mệnh Hải trung Kim, thuộc cung Đoài (Kim). Hai tuổi Mậu Thìn - Giáp Tý nếu kết hôn

với nhau sẽ có một số xung hợp về tuổi tác như sau:

- Về Thiên can: Giáp xung Mậu nhưng theo quan điểm của dân gian thì nếu Thiên can của chồng xung khắc với Thiên can của vợ là thuận theo lẽ tự nhiên, chồng sẽ là người trụ cột trong gia đình.

- Về Địa chi: Tuổi Thìn và tuổi Tý thuộc vòng Tam hợp (Thân - Tý - Thìn) nên hai bạn gắn bó quấn quýt với nhau.

- Về Ngũ hành của mệnh số hai tuổi Mậu Thìn - Giáp Tý: Mệnh Kim của tuổi Giáp Tý sẽ khắc mệnh Mộc của Mậu Thìn, nhưng vì là Kim đáy biển, không khắc được Mộc cổ thụ nên điều này không đáng ngại.

- Xét theo Du niên mệnh quái trong Dịch học, nếu nữ thuộc cung Chấn (Mộc) kết hôn với nam thuộc cung Đoài (Kim) thì sẽ gặp phải cung Tuyệt mệnh. Theo kinh nghiệm dân gian, nếu vợ chồng lấy nhau gặp phải cung Tuyệt mệnh thì thường làm ăn khó khăn, con cái khó nuôi dạy, dễ mắc bệnh tật... Nhưng dân gian cũng quan niệm, "nhân định thắng thiên", là con người có thể chiến thắng số mệnh của trời. Còn trong thực tế, nhiều đôi vợ chồng rơi vào cung Tuyệt mệnh mà vẫn sống với nhau hạnh phúc bền lâu. Họ lấy tư chất hòa đồng để khắc chế những điều xấu trong mệnh số. Nếu hai bạn cùng thấu hiểu nhau, gắn bó, hết lòng vun vén cho gia đình thì bất lợi về mệnh số không có gì đáng ngại.

Châu Long